Queerfeindlicher Angriff auf Jugendzentrum

Heute, 03:49h, noch kein Kommentar

Auf den Demokratiebahnhof in Anklam wurde in der Nacht auf Mittwoch erneut ein Anschlag verübt. Unbekannte Täter durchschlugen mehrere Glasscheiben und besprühten das Gebäude mit queerfeindlichen Beleidigungen. Auf einem Fenster des Jugendzentrums wurde etwa der Spruch "Kein Ort für Schwule und Transen" hinterlassen.



Der Demokratiebahnhof steht seit seiner Gründung im Jahr 2014 im Fokus von Neonazis. Bereits 2017 hatten zwei rechtsextreme Jugendliche nach der Aufführung von LGBTI-Filmen einen Brandanschlag auf das Gebäude verübt, während sich Menschen darin aufhielten (queer.de berichtete).

Polizei führte keine Spurensicherung durch



Offenbar gezielt wurde die Scheibe vor dem Poster "Kein Ort für Neonazis" eingeworfen (Bild: Demokratiebahnhof)

Die Polizei bestätigte gegenüber Endstation Rechts die erneute Attacke. "Da wir von einer politisch motivierten Sachbeschädigung ausgehen, ermittelt der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Anklam", teilte die Behörde mit. Mitarbeitende des Demokratiebahnhofs kritisierten gegenüber dem von den Jusos Mecklenburg-Vorpommern gegründeten Nachrichtenportal, dass die Beamten die Räume nicht in Augenschein genommen und keine Spurensicherung durchgeführt hätten.



"Der homophobe, transfeindliche und menschenverachtende Hintergrund ist aus unserer Sicht offensichtlich", kommentierte das Jugendzentrum den Vorfall auf Facebook. Die Mitarbeitenden gehen davon aus, dass sich der Anschlag gegen die Initiative "Queer in Anklam" richtete, die ihren vorläufigen Sitz im Demokratiebahnhof hat. Nur einen Tag zuvor hatte die Gruppe einen "Aufruf an alle Anklamer" zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie (IDAHOBIT) veröffentlicht.



Demokratiebahnhof lässt sich nicht einschüchtern

"Wir, das Team des Demokratiebahnhofs, lassen uns durch solche Aktionen der Einschüchterung, Diskriminierung und der Verbreitung von Hass & Hetze nicht entmutigen", teilte das Zentrum mit. "Im Gegenteil: Wir spüren mehr denn je, dass es Orte wie den Demokratiebahnhof braucht, die für Toleranz und Vielfalt einstehen und in denen gesellschaftliche Mitbestimmung gelebt wird."



Auch "Queer in Anklam" verurteilte den "feigen Angriff auf das Schärfste". Auf Facebook schrieb die Initiative: "Seit Jahren leistet der Demokratiebahnhof eine sehr gute Arbeit und bietet vielen einen Schutzraum. Dieser Schutzraum wird immer wieder durch feige Angriffe dieser Art zerstört!" (cw)