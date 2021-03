Breiter Widerstand gegen Rom

Heute, 06:26h,

Nach dem vom Vatikan ausgesprochenen Segnung-Verbot für lesbische und schwule Paare wollen Vertreter*innen der katholischen Kirche am Samstag (12.30 Uhr) im Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn eine Unterschriftenliste an hohe Geistliche übergeben.

Knapp 2.600 Menschen aller pastoraler Berufsgruppen und aus allen Diözesen Deutschlands haben sich der Aktion angeschlossen, wie der Würzburger Hochschulpfarrer Burkhard Hose mitteilte. Darunter seien Priester, Ordensleute, Theolog*innen, Seelsorger*innen, Gemeinde- und Pastoralreferent*innen. Mit ihrer Unterschrift erklären sie sich bereit, weiterhin lesbische und schwule Paare zu segnen.



Übergeben wird die Liste an Bischof Helmut Dieser und Birgit Mock. Die beiden Vertreter*innen des Synodal-Forums wollen am Samstag ein Statement abgeben. (cw/dpa)