Ditib: Rücktritt nach Einladung von türkischem Homohasser

Nach massiver Kritik an der Einladung eines türkischen Historikers hat der rheinland-pfälzische Landesvorsitzende des Moscheevereins Ditib seinen Rücktritt erklärt. Als Landesvorsitzender trage er die volle Verantwortung für die Einladung "einer Person wie Ahmet Simsirgil, der in seinen Texten und Äußerungen offene Hetze" betrieben habe, erklärte Yilmaz Yildiz am Samstag.



Der stellvertretende Landesvorsitzende Cihan Sen sagte am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur, der Landesvorstand werde nun über die personelle Neuaufstellung beraten. Mit dem Rücktritt bekräftige Ditib Rheinland-Pfalz das Bekenntnis zur Fortführung des Dialogs mit der Landesregierung auf dem Weg zu einem Grundlagenvertrag mit vier islamischen Verbänden.

Simsirgil: Westen will Türkei mit Homosexualität "infizieren"

Simsirgil werden extrem queerfeindliche und antisemitische Aussagen vorgeworfen. Erst vor einer Woche verteidigte er etwa den Ausstieg der Türkei aus der Istanbul-Konvention. Der Westen habe durch den völkerrechtlichen Vertrag versucht, die Türkei mit der angeblich von ihm finanzierten "LGBT-Lobby" zu infiltrieren, sagte er bei einem Auftritt im türkischen Fernsehen. Dadurch würden Familienstrukturen zerstört und Homosexualität verbreitet. "Wenn sie die Türkei mit dieser Krankheit infizieren, dann fällt damit auch die gesamte islamische Welt", warnte Simsirgil. Auf seinem Youtube-Kanal gibt es ein Video mit dem Titel "Vatikan – Zentrum der Homosexualität". Die Tageszeitung "Welt" hatte als erstes Medium über die Einladung Simsirgils berichtet.



Wegen der von Ditib nach heftiger Kritik schließlich zurückgenommenen Einladung des Historikers wurde die rheinland-pfälzische Landesregierung erstmals seit der Unterzeichnung von Zielvereinbarungen am 1. April 2020 bei einem der vier islamischen Verbände vorstellig und forderte eine Stellungnahme an. "Vom eingeladenen Gast sind öffentliche Äußerungen bekannt, die im klaren Gegensatz zu dem in der Zielvereinbarung geschlossenen Verständnis stehen", erklärte ein Sprecher des zuständigen Kulturministeriums. Nach der Stellungnahme von Ditib werde die Landesregierung entscheiden, "welche Konsequenzen sie für den Zielvereinbarungsprozess aus diesem Vorgang ableitet".

CDU-Landeschefin Klöckner begrüßt Rücktritt

CDU und AfD haben gefordert, den Prozess der Zielvereinbarung mit Ditib zu beenden. Im Herbst will die Landesregierung die Einhaltung der vereinbarten Grundsätze prüfen und dann über eine Fortsetzung der seit 2016 unterbrochenen Verhandlungen über einen Grundlagenvertrag entscheiden. Dieser soll Regelungen zu islamischen Feiertagen, zum islamischen Religionsunterricht und zu neu zu schaffenden Professuren für islamische Religionspädagogik enthalten.



Die rheinland-pfälzische CDU-Chefin Julia Klöckner bezeichnete den Rücktritt von Yildiz als richtig. "Aber wie sieht es mit seinen Mitstreitern aus? Eine solche Einladung eines so umstrittenen Predigers kann sicher kein Alleingang gewesen sein", betonte die Bundesagrarministerin. Ein Verband, der einen Prediger mit offener Hetze einlade, habe "offensichtlich ein Problem mit dem Werteboden unserer Verfassung". Die Landesregierung sollte nicht weiter damit warten, die Zusammenarbeit mit dem Moscheeverein Ditib zu beenden.



Bei Ditib komme immer wieder der türkische Staatspräsident Erdogan zum Vorschein, kommentierte der Grünen-Politiker Volker Beck auf Twitter. "Es ist immer das Gleiche. Auf Nachfragen nicht reagieren. Erscheinen Presseartikel wird bedauert und zurückgerudert und zuweilen zurückgetreten und dann geht das von vorne los." (cw/dpa)