Hape Kerkeling kehrt ins TV-Geschäft zurück

Heute, 14:22h,

Der 56-jährige Komiker Hape Kerkeling wird bald wieder auf dem kleinen Bildschirm zu sehen sein. Wie die RTL-Gruppe am Montag bekannt gab, wird der Entertainer für verschiedene Unterhaltungsformate von RTL, Vox und das Streamingportal TVNOW (ab Sommer: RTL+) vor der Kamera stehen. "Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit RTL, TVNOW und Vox. Wir haben da ein paar richtig schöne Ideen auf der Pfanne!", kündigte Kerkeling an.



Bislang seien eine Serie mit Hape Kerkeling in der Hauptrolle sowie zwei weitere Unterhaltungsformate für das Streamingportal und die beiden linearen Sender geplant. Die Produktion des fiktionalen Projekts soll noch in diesem Jahr starten, die Ausstrahlungen sind für 2022 geplant. Weitere Details zu den Projekten nannte RTL bislang nicht.



Vor sieben Jahren hatte sich Kerkeling verabschiedet



Eigentlich hatte sich Kerkeling bereits vom Fernsehen verabschiedet: Ende 2014, zu seinem 50. Geburtstag kündigte er an, sich zurückziehen zu wollen. Er sagte damals, er hadere mit der Branche.



Bereits in der Vergangenheit hatte Kerkeling, der 1991 gegen seinen Willen auf RTL als schwul geoutet worden war, seine Brötchen beim Kölner Privatsender verdient: So moderierte er mehrere Primetime-Formate, darunter etwa die ersten beiden Staffeln von "Let's Dance", damals zusammen mit Nazan Eckes. Auch seine Personalityshow "Hape trifft!", in der er sich unter anderem als rasender Reporter Horst Schlämmer, als Schwabe Siggi Schwäbli und als niederländische Paartherapeutin Evje van Dampen verkleidete, lief bei RTL.

RTL hatte zuletzt bereits mit mehreren überraschenden Entscheidungen angedeutet, dass der Sender sein Image ändern wolle: So soll Verbalrabauke Dieter Bohlen nach fast zwei Jahrzehnten aus dem Programm verschwinden, gleichzeitig soll der 69-jährige "Tagesschau"-Veteran Jan Hofer ein neues Nachrichtenformat moderieren.

Kerkeling sorgte in den vergangenen Jahren hauptsächlich mit den Verfilmungen seiner beiden Bücher "Ich bin dann mal weg" (2015) und "Der Junge muss an die frische Luft" (2018) für Schlagzeilen. Ab und zu trat er noch als Gast in TV-Shows auf, zuletzt etwa bei Florian Silbereisen.

Zudem war Kerkeling 2016 Wahlmann bei der Wahl zum Bundespräsidenten (queer.de berichtete). Auch seine Kritik an der späten Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben in Deutschland sorgte für Schlagzeilen, ebenso wie seine Hochzeit mit seinem Lebenspartner. (dk)