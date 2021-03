Nach Schummeleien: Yannick Regh zieht sich zurück

Yannick Regh in einer Wahlwerbung 2019 (Bild: Facebook / Yannick Regh

Heute, 15:27h,

Der 29-jährige SPD-Politiker Yannick Regh hat seine Parteiämter und sein Mandat als Abgeordneter der Bezirksversammlung Hamburg-Mitte niedergelegt, weil er sich bei der Wahlkreis-Aufstellung in Hamburg-Mitte "mit unangebrachten Mitteln [...] einen Vorteil im Wahlverfahren" verschafft habe, wie der Betriebswirt am Sonntag auf Facebook zugab. "Ich bitte dafür um Entschuldigung", schrieb Regh weiter. Weitere Einzelheiten zu dem Vorfall machte er auf Facebook nicht und schwieg gegenüber den Medien.



(Bild: Facebook / Yannick Regh)

Regh soll laut dem "Hamburger Abendblatt" (Bezahlartikel) vier Parteimitglieder angesprochen und um ihre Anmeldedaten gebeten haben. Damit wollte er offenbar bei der innerparteilichen digitalen Wahl am Freitag an ihrer Stelle für sich selbst abstimmen.



Einer der von Regh Angesprochenen informierte SPD-Kreischef Hansjörg Schmidt über die geplante Trickserei. "Ich habe das sofort unterbunden und dafür gesorgt, dass die Wahl ordnungsgemäß ablief", wird Schmidt in "Bild" zitiert. Parteifreundinnen und -freunde rätselten laut dem Boulevardblatt, warum Regh zu diesen Mitteln gegriffen hatte.

Im Vorfeld waren Regh gute Chancen eingeräumt worden, SPD-Kandidat im Wahlkreis zu werden. Zuvor hatte der offen schwule Politiker Johannes Kahrs den Wahlkreis seit 1998 sechs Mal für die sozialdemokratische Fraktion gewonnen. Der langjährige SPD-Sprecher für die Belange von Schwulen und Lesben gab 2020 nach einem innerparteilichen Streit Mandat und Ämter auf (queer.de berichtete).



Yannick Regh arbeitet laut seiner Fraktion seit 2017 in der Steuerberatung. Außerdem sei er Mitglied in der Gewerkschaft ver.di sowie der katholischen Kirche. Seit März 2020 sei er "mit meinem zukünftigen Ehemann verlobt". In sozialen Netzwerken veröffentlichte er mehrere Fotos mit seinem Verlobten. (cw)