Sexdate erpresst: Tatverdächtige ermittelt

Heute, 03:49h,

Erfolgreiche Öffentlichkeitsfahndung nach der räuberischen Erpressung eines schwulen Mannes in Berlin: Zwei 17-jährige Tatverdächtige, die mit Bildern gesucht wurden, haben sich am Freitag im Beisein ihrer Rechtsanwälte auf einer Polizeidienststelle gemeldet. Der dritte Tatverdächtige, ein 18-Jähriger, wurde bereits am vergangenen Freitag von Zeugen wiedererkannt.



Am 28. September 2019 lernte das damals 42 Jahre alte Opfer im Internet zwei junge Männer kennen, mit denen er sich in seiner Wohnung in der Kurfürstenstraße verabredet hatte. Nachdem es zu einvernehmlichen sexuellen Handlungen gekommen sein soll, hätten die beiden jungen Männer den Wohnungsinhaber anschließend aufgefordert, ihnen seine Kundenkarte sowie die dazugehörige PIN einer Autovermietung auszuhändigen. Von dem Verhalten des Duos eingeschüchtert, sei er der Forderung nachgekommen.

Auch Herausgabe der Kreditkarte gefordert

Die beiden Tatverdächtigen sollen anschließend mit der Kundenkarte ein Auto kostenpflichtig angemietet haben. Als der 42-Jährige am Folgetag die Sperrung seiner Karte vornahm, sei er von den Tatverdächtigen bedroht worden, die Karte wieder freizuschalten. Eine Freischaltung der Karte konnte jedoch nicht durchgeführt werden, da unter Verwendung der Karte zuvor Verkehrsunfälle verursacht wurden.



Am 7. Oktober 2019 habe sich der dritte Tatverdächtige beim 42-Jährigen gemeldet und unter Drohung von Gewalt bei einem anschließenden Treffen die Herausgabe der Kreditkarte und der PIN gefordert. Eingeschüchtert sei der 42-jährige Mann der Aufforderung nachgekommen und habe die Kreditkarte bei einer Verabredung übergeben. In den darauffolgenden Wochen sei es zu mehreren weiteren Drohungen und anschließenden Übergaben von Bargeld und Gegenständen sowie ungerechtfertigten Geldabhebungen gekommen.

Ermittlungen noch nicht abgeschlossen

Die Ermittlungen dauern an. Hinweise, auch zu möglichen weiteren Opfern, nimmt das Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) in der Eiswaldstraße 18 in 12249 Berlin-Lankwitz während der Bürozeiten unter der Rufnummer (030) 4664-473110, außerhalb der Bürodienstzeiten unter der Rufnummer (030) 4664-471100, über die Internetwache oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen. (cw/pm)