"Domian live" geht weiter

Heute, 09:43h,

Fans von Kult-Moderator Jürgen Domian können sich auf neue Folgen des Talk-Formats "Domian live" freuen. Schon am Freitag (9. April) wird er im WDR-Fernsehen wieder ohne Tabus den Ängsten und Sorgen der Menschen zuhören. Im Frühjahr sind im Zwei-Wochen-Rhythmus insgesamt fünf TV-Ausgaben geplant. Außerdem wird es erstmals auch fünf Podcast-Folgen geben. Zuletzt war die 2019 gestartete Show des 63-Jährigen vor Weihnachten zu sehen. Damals gab es offene Themennächte.

Direktlink | Die letzte Sendung vom 18. Dezember 2020

"Ich freue mich, dass es endlich soweit ist und ich in dieser schwierigen Zeit nun wieder für die Leute da sein kann", erklärte Domian. "Und zwar im Fernsehen und auch im Podcast." Auch Karin Kuhn, die Leiterin WDR-Programmbereich Unterhaltung, Familie und Kinder, freut sich über die Fortsetzung: "Unter seinen Fans kursiert die Bezeichnung 'Volksseelsorger', dieses schöne Wort trifft Domians Qualitäten auf den Punkt." Nach der Sommerpause sei für den Herbst eine weitere Staffel "Domian live" geplant.



Der Podcast wird in den Wochen zwischen den TV-Ausstrahlungen veröffentlicht. Abrufbar ist er unter anderem in der ARD-Audiothek. Wer als Gast bei "Domian live" dabei sein möchte, kann sich unter der Nummer 0800 220 8899 oder per Mail unter melden.

Domian ist offen bisexuell

Domian hatte von 1995 an 21 Jahre lang eine nach ihm benannte Nacht-Sendung moderiert und sich im Dezember 2016 von seinem Publikum verabschiedet. Das Ende seiner Sendung, die zuletzt vier Mal pro Woche um 1 Uhr morgens ausgestrahlt wurde, hatte Domian schon geraume Zeit vorher angekündigt, weil er keine Lust mehr auf Nachtarbeit habe (queer.de berichtete).



Der Moderator ist bisexuell, erklärte aber 2013, dass er häufig das Label "schwul" genutzt habe, um nicht in der Szene anzuecken: "Inzwischen sag ich meistens: Ich bin schwul. Dann ist Ruhe. Ich habe so oft erlebt, von Schwulen angegriffen zu werden, weil ich angeblich nicht zu meiner Sexualität stehe, wenn ich mich als bi bezeichne. Also in Gottes Namen, dann bin ich halt – schwul", so Domian damals. Er rief Bisexuelle auf, sich mehr in der Öffentlichkeit zu zeigen (queer.de berichtete). (cw)