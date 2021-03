Tag der Trans-Sichtbarkeit: "Der aktuelle Zustand in Deutschland ist enttäuschend"

Wer am 31. März in sozialen Medien unterwegs ist, dürfte auf Bilder wie diese stoßen (Bild: Twitter / BHIVA

Weniger als sechs Monate vor der Bundestagswahl nutzen LGBTI-Aktivist*innen und Politiker*innen in Deutschland den "Transgender Day of Visibility" für Forderungen, insbesondere für die Abschaffung des völlig veralteten Transsexuellengesetzes. Gleichzeitig soll aufgezeigt werden, dass trans Menschen nach wie vor unter gesellschaftlicher Diskriminierung leiden.



"Die Abschaffung des bisherigen Transsexuellengesetzes ist längst überfällig und ich bin frustriert zu sehen, dass sich hier in den vergangenen Jahren nichts an der Situation verändert hat", erklärte etwa SPDqueer-Vizechefin Sarah Ungar. "Der aktuelle Zustand in Deutschland ist enttäuschend, menschenverachtend und stigmatisierend. Eine progressive und mutige Entscheidung zugunsten eines menschenwürdigen Selbstbestimmungsrechts ist bisher in der Bundespolitik leider ausgeblieben." Der Verband forderte daher die Parteifreund*innen in der Bundesregierung auf, den Begutachterzwang abzuschaffen und für ein kostengünstiges Verfahren zur Vornamens- und Personenstandsänderung einzutreten.

"Gezielte Täter-Opfer-Umkehr"

Jens Brandenburg, LSBTI-politischer Sprecher der oppositionellen FDP-Bundestagsfraktion, verwies auf die sich verschärfende Lage für trans Menschen: "Mit einer gezielten Täter-Opfer-Umkehr erreicht die Transfeindlichkeit in der deutschen Öffentlichkeit einen traurigen Höhepunkt", so Brandenburg. "Wenn sogar anerkannte Printmedien transgeschlechtliche Menschen unreflektiert mit vergewaltigenden Horden in Frauensaunen und Frauengefängnissen gleichsetzen, ist das ein Alarmsignal. Gleichzeitig nimmt die Gewaltbereitschaft gegen trans- und intergeschlechtliche Menschen weiter zu." Neben der Abschaffung des Transsexuellengesetzes sei ein Nationaler Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit "überfällig".



Sven Lehmann, der queerpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, stellte auf Twitter klar: "Über ihren Körper, ihre Sexualität und auch ihr Geschlecht kann nur eine Person bestimmen und Auskunft geben – und das ist jeder Mensch selber." Seine Parteifreundin Terry Reintke, die Vizefraktionschefin der Grünen im Europarlament, versicherte trans Menschen, dass die EU-Volksvertretung "im Kampf um Gleichheit und Sichtbarkeit an eurer Seite steht".



Über ihren Körper, ihre Sexualität und auch ihr Geschlecht kann nur eine Person bestimmen und Auskunft geben – und das ist jeder Mensch selber.#TransDayOfVisibility #TDOV Sven Lehmann MdB (@svenlehmann) March 31, 2021 Twitter / svenlehmann

TRANS RIGHTS ARE HUMAN RIGHTS



We still have a long way to go.



But always remember that the European Parliament is by your side in the struggle for equality and visibility.



HAPPY #TransDayOfVisibility pic.twitter.com/u8W9dBOCZF Terry Reintke (@TerryReintke) March 31, 2021 Twitter / TerryReintke

Bundesverband trans* stellt sechs Forderungen



Der Bundesverband Trans* (BVT*) stellte angesichts des Sichtbarkeitstages sechs Forderungen an die Politik. So soll für die Behörden eine Erklärung einer Person über die eigene Geschlechtsidentität ausreichend sein und vor dem Standesamt erfolgen. Außerdem sollen die Regelungen für trans*, inter* und nicht-binäre Personen vereinheitlicht werden und Jugendliche ab 14 Jahren selbst entscheiden dürfen. Die Möglichkeit, den Namen und Geschlechtseintrag zu ändern, soll zudem niedrigschwellig sein und unabhängig von der eigenen Staatsbürgerschaft. Nach der Änderung des Namens und Geschlechtseintrags müsse auch ein Anspruch auf Dokumentenberichtigung bestehen.



Weltweit berichten trans Menschen in sozialen Medien darüber, in welchen Feldern es noch Diskriminierung gebe. Die amerikanische TikTokerin Rosalynne Montoya machte etwa auf Diskriminierung von trans Menschen bei Flughafen-Sicherheitskontrollen aufmerksam.



Als Transfrau ohne Genital-OP, aber mit Brüsten funktioniere keiner der beiden Scanner, ohne Alarm zu schlagen. Das Flughafenpersonal gehe damit oft nicht sensibel um.https://t.co/xtlGCFUkmS pic.twitter.com/N1sQe1RWIE Transgender Germany (@TransgenderGER) March 31, 2021 Twitter / TransgenderGER

Viele trans Menschen stellen auch wie in der "Before and After Challenge" Bilder vor ihrer Geschlechtsanpassung aktuellen Bildern gegenüber. Dazu beschreiben viele, wie viel glücklicher sie darüber sind, ihr wahres Selbst gefunden zu haben.



Tommorow is #TransDayOfVisibility & Im normally not comfortable with sharing my pre-transition pics but I think my biggest flex is that I was fine as both genders . 7 small months did this so far pic.twitter.com/UMdWmErOmz Lala (@LondynnchaneI) March 30, 2021 Twitter / LondynnchaneI

Der aus dem USA stammende internationale Tag für Sichtbarkeit von trans Personen wird seit 2009 am 31. März begangen. Er soll eine positivere und selbstbewusste Ergänzung zum "Transgender Day of Rememberance" sein, mit dem am 20. November Gewaltopfern gedacht wird. Mit dem Ziel größerer Sichtbarkeit stellen trans Personen sich, ihr Leben und ihre Geschichte in Medien, in sozialen Netzwerken oder auf Vorträgen etwa in Schulen vor. (cw)



