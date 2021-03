"Damals habe ich noch gedacht, die Ehe ist eine Partnerschaft von Mann und Frau"

Heute, 14:38h,

2017 gehörte Gisela Manderla zu jenen 225 Unionsabgeordneten, die gegen die Ehe für alle stimmten. Zweieinhalb Monate später sorgte die Kölner Christdemokratin für Aufregung, weil sie ihr Nein im WDR-Lokalfernsehen damit rechtfertigte, dass sie auch Inzest-Ehen ablehne (queer.de berichtete).



Inzwischen hat sie ihre Meinung zur Ehe für alle geändert – und engagiert sich auch in anderen Feldern für Homosexuellenrechte. Im Interview mit queer.de-Redakteur Dennis Klein erklärt die CDU-Kandidatin im Bundestagswahlkreis Köln III, wie es zu ihrer Meinungsänderung gekommen ist.



queer.de: Als Redakteur eines queeren Portals bin ich es gewohnt, dass uns manche Politiker*innen als Perverse oder als Kinderschänder diffamieren. Ich war aber doch überrascht, dass Sie bei der letzten Bundestagswahl einen Inzestvergleich gebracht haben, um zu zeigen, dass Leute wie mir das Heiraten nicht gestattet wird. Wie stehen Sie heute zu dieser Aussage?



Manderla: Erstmal muss ich sagen, dass ich das nicht so gesagt habe. Ich habe damals in einem längeren Interview vom WDR, das später sehr verkürzt dargestellt wurde, kritisch hinterfragt, was "Ehe für alle" bedeutet. Ich habe dann klargemacht, dass ich zum Beispiel gegen die Ehe für Geschwister bin. Meine Kritik orientierte sich damals an dem Begriff "Ehe für alle".



Aber das Gesetz, über das es damals ging, hieß "Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Geschlechts". Der Begriff "Ehe für alle" kam im Gesetzestext nicht ein einziges Mal vor. Dabei handelt es sich um einen Begriff aus den Medien.



Ich will das jetzt nicht entschuldigen. Wenn man sich den Bundestagsserver ansieht, dann wird dort auch von "Ehe für alle" gesprochen. So haben wir auch darüber diskutiert. Ich hatte damals das Gefühl, dass wir zu wenig darüber gesprochen haben. Heute weiß ich, dass das schon damals jahrelang im Bundestag diskutiert worden war, aber ich war in keinem dieser Ausschüsse gewesen und wurde mit diesem Thema nicht konfrontiert. Mir war es damals einfach zu wenig Diskussion, deshalb auch meine Entscheidung gegen das Gesetz. Ich hätte mich wohl mehr damit befassen müssen.



Anmoderation des Manderla-Interviews in der Sendung "Lokalzeit aus Köln" 2017 (Bild: Screenshot WDR)

Würden Sie heute noch mal mit "Nein" stimmen?



Nein, ich würde heute vollkommen anders entscheiden. Mein Hintergrund: Ich bin sehr stark katholisch geprägt. Damals habe ich noch gedacht, die Ehe ist eine Partnerschaft von Mann und Frau, aus der Kinder hervorgehen sollen. Aber heute sehe ich das anders: Die Gleichheit aller muss vor dem Recht und auch dem Grundgesetz bestehen.

Was hat zu Ihrer Meinungsänderung geführt?



Sie können sich vorstellen, dass ich mich nach dem WDR-Bericht noch einmal ganz intensiv mit dem Thema befasst habe. Ich habe viele Gespräche geführt. Wir haben selber im engen Bekanntenkreis einen Freund, dessen Sohn, den ich von klein auf kenne, geheiratet hat und in einer sehr liebevollen Ehe mit seinem Mann zusammenlebt. Auch in meiner Familie gibt es homosexuelle Partnerschaften – ich sehe das heute auch deshalb vollkommen anders.



Am 5. März haben Sie im Bundestag als CDU-Verteidigungsexpertin eine Rede über die Rehabilitierung homosexueller Soldat*innen gehalten. Wieso engagieren Sie sich in dieser Frage?



Zum einen gehört es zum Teil meiner Berichterstattung im Verteidigungsausschuss. Zum anderen ist es zutiefst meine Meinung, dass homosexuelle Soldatinnen und Soldaten rehabilitiert werden müssen. Ich weiß aus einem mir bekannten Fall, wie ein homosexueller Soldat gelitten hat, auch weil seine Beförderung damals nicht möglich war. Als Christin empfinde ich das als zutiefst ungerecht. Das geht einfach nicht. Ich bin froh, dass wir jetzt zumindest einen kleinen Beitrag leisten können. Wir können das Leid nicht mehr rückgängig machen, aber wir können wenigstens durch die Anerkennung zeigen, dass wir heute in der Armee überhaupt nicht mehr so denken wie früher.



LGBTI-Verbände und die demokratische Opposition kritisierten, dass das Gesetz nicht weit genug geht. So wurde gefordert, den zu berücksichtigen Zeitrahmen um zehn Jahre zu verlängern und individuelle Entschädigungen möglich zu machen. Warum war das nicht möglich?



Es gab ja erst die erste Lesung und Sie wissen ja, dass ein Gesetz nie aus dem Bundestag rausgeht wie es reingekommen ist. Es wird noch diskutiert. Demnächst gibt es das abschließende Gesetz. Es ist aber auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung. Ich finde es richtig, dass das Gesetz erst einmal auf den Weg gebracht wurde. Gesetze sind ja nicht in Stein gemeißelt, sondern können natürlich auch immer wieder modifiziert werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es Einzelfälle gibt, die jetzt bekannt werden und dazu führen, dass das Gesetz vielleicht nochmal modifiziert wird.



In der LGBTI-Politik gab es noch andere Baustellen. Letztes Jahr sorgte etwa das Adoptionshilfegesetz für Aufregung bei unseren Leserinnen und Lesern. Damals sollte ja – offenbar auf Druck Ihrer Fraktion – die Diskriminierung von Regenbogenfamilien mit zwei lesbischen Eltern noch verschärft werden. Warum gibt es bei der Bundesregierung diese Lust am Diskriminieren?



Das verstehe ich auch nicht – wirklich nicht. Ich habe selbst drei Kinder und drei Enkel. Ich weiß ganz genau, wie wichtig es ist, dass Kinder in einer liebevollen Umgebung aufwachsen. Hier bin ich also anderer Meinung.



Sie haben vorhin auch ihre katholische Prägung angesprochen. In den letzten Tagen hat ja das römische Segnungsverbot für gleichgeschlechtliche Paare für Aufregung gesorgt. Wie betrachten Sie das?



Ich akzeptiere die Haltung des Vatikan nicht. Ich akzeptiere sie genauso wenig wie die meisten Bischöfe und Priester in Deutschland, die selbstverständlich weiterhin diese Paare segnen. Ich sehe keinen Grund, warum man das einem Paar verweigert, das sich in Liebe zusammentut, zusammenleben will und das vor Gott zeigen möchte. Warum das nicht geschehen soll, ist mir unbegreiflich. Ich finde es richtig, dass wir hier Widerstand leisten.

Sollten Sie wiedergewählt werden, was planen Sie in den nächsten vier Jahren in der Queerpolitik?



Einige Gesetze haben wir auf den Weg gebracht – Sie haben ja noch das Soldatengesetz genannt, das müssen wir möglicherweise modifizieren. Was wir weiterhin machen müssen, ist, gegen die Diskriminierung zu kämpfen. Lesbische und schwule Paare werden in unserer Gesellschaft immer noch ein Stück weit diskriminiert. Wir müssen als Gesellschaft gegen Diskriminierung angehen. Die gesellschaftliche Situation ist durch Corona noch schwieriger geworden. Der Ton untereinander wird sehr rau, manchmal auch sehr hässlich. Ich wünsche mir, dass wir unser normales Leben bald weiterführen können. Dann können wir auch andere Dinge besser angehen.



Die von Ihnen angesprochene Diskriminierung ließe sich ja auch mit einer Änderung von Artikel 3 des Grundgesetzes bekämpfen: Es gibt seit Jahren Forderungen, "sexuelle Identität" als Diskriminierungsmerkmal einzufügen.



Ich glaube, das wäre eine gute Sache, damit es klargestellt wird. Das Merkmal ist ja eigentlich schon drin, Diskriminierung wird für alle ausgeschlossen. Aber es wäre sinnvoll, es extra zu nennen. Wir nehmen ja wahrscheinlich auch den Begriff "Rasse" raus. Beides wäre wohl nicht zwingend notwendig, es hilft aber im menschlichen Miteinander.