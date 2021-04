Erneut Angriff auf trans Frauen in Frankfurt

Heute, 16:21h, noch kein Kommentar

Am Donnerstagnachmittag wurde eine Gruppe von trans Frauen in Frankfurt am Main von einem Unbekannten belästigt, beschimpft und beworfen. Das meldete die Frankfurter Polizei am Freitag.



Die Gruppe war laut Polizeibericht gegen 16:30 Uhr unterwegs zu einer Kundgebung gegen Queerfeindlichkeit, als sie in der Großen Friedberger Straße von einem jungen Mann angepöbelt und beleidigt wurde. Schließlich nahm der Aggressor ein gekochtes Ei und bewarf eine der Frauen damit, ohne sie dadurch zu verletzen. Anschließend entkam der Unbekannte.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Die Polizei beschreibt den mutmaßicher Täter wie folgt: "männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, etwa 17 Jahre alt, ca. 1,70 – 1,80m groß, bekleidet mit einer schwarzen Steppjacke, schwarzer Jeans und schwarzen Sportschuhen, trug zudem eine schwarze Kappe mit rot/weißer Aufschrift".



Die Polizei hat ein Strafverfahren wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeug*innen, die Hinweise zur Sache geben können. Hinweisgeber*innen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (069) 755 101 00 zu melden.

Transfeindlicher Angriff bereits vor zwei Wochen

Die Kundgebung, zu der die Frauen wollten, richtete sich gegen einen transfeindlichen Überfall, der sich am 20. März ereignet hatte. Am Schwedenkronenplatz war eine 27-Jährige von einem Unbekannten erst beleidigt und anschließend mit Fäusten attackiert worden (queer.de berichtete).



Ende vergangenen Jahres hatte die queerfeindliche Attacke auf die damals 20-jährige "KweenDrama" in Frankfurt für Entsetzen gesorgt (queer.de berichtete). Drei Jugendliche müssen sich derzeit wegen gefährlicher Körperverletzung vor Gericht verantworten (queer.de berichtete). (cw/pm)