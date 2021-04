Thierse sieht sich als Opfer von Rassismus und fordert von Minderheiten "unaggressive Erklärbereitschaft"

Von Micha Schulze

Im Streit um sogenannte Identitätspolitik hat Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse noch einmal nachgelegt. In einem am Freitag veröffentlichten Interview mit dem "Tagesspiegel" (Bezahlartikel) wiederholte der SPD-Politiker seine Attacken gegen angeblich aggressive Minderheitenvertreter*innen, verteidigte seine eigenen Äußerungen und erhob neue Vorwürfe gegen seine Kritiker*innen.



Seine ausgrenzende Aussage im "ZEITmagazin", er sei "mittlerweile zum Symbol geworden für viele normale Menschen", sei "bösartig interpretiert" worden, beschwerte sich Thierse im "Tagesspiegel". Er könne sich nicht vorstellen, dass sich Menschen durch den Begriff "normal" verletzt fühlten, meinte der Germanist. "Die Bedeutung eines Wortes entscheidet sich nicht dadurch allein, dass ein Empfänger es auf eine bestimmte Weise interpretiert. Die Absicht des Senders zählt auch."



Die heftige Kritik an seiner Wortwahl sei "ein Beleg für das, was ich beklage: eine Atmosphäre der Verdächtigungen, ein vergiftetes Kulturkampfklima", so Thierse. "Wenn der Tagesspiegel im Internet dann auch noch titelt 'Normalität ist die Cancel Culture des alten weißen Mannes', dann ist das durchaus rassistisch!"

"Ich habe nicht gesagt, dass die Gesellschaft schon friedlich wäre"

Es gebe nie nur die Betroffenheit auf einer Seite, sagte der SPD-Politiker weiter. "Jeder von uns ist für die Anderen ein Anderer, sowohl als Individuum, als auch als Gruppenangehöriger. Und eines der gegenwärtigen Probleme ist, dass immer heftigere Betroffenheiten gegen Andere mobilisiert werden: Rassismus, Homophobie, Sexismus." Seine Lebenserfahrung aber sei: "Je heftiger und aggressiver die Kritik, der Angriff, umso stärker die Abwehr und umso geringer die Bereitschaft zu selbstkritischer Reflexion."



Der 77-Jährige räumte gegenüber dem "Tagesspiegel" ein, dass viele Befürchtungen diskriminierter Gruppen in Deutschland zutreffend seien. "Ich habe nicht gesagt, dass die Gesellschaft schon friedlich wäre", so Thierse. Aber: "Wer in einer Demokratie etwas für Minderheiten erreichen will, muss dafür Mehrheiten gewinnen." Das gehe nur unter einer Voraussetzung: "Ich wünsche mir aufmerksame Lernbereitschaft bei Mehrheiten und unaggressive Erklärbereitschaft bei Minderheiten."

Die Debatte begann vor sechs Wochen

Auslöser der Debatte war ein Essay Thierses, das er im Februar unter dem Titel "Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft" in der "FAZ" veröffentlichte (queer.de berichtete). Darin kritisierte er "linke Identitätspolitik" und beklagte, dass "Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren" und entsprechende Debatten zu aggressiv geführt würden. Minderheiten forderte Thierse auf, "geschichtlich geprägte kulturelle Normen, Erinnerungen, Traditionen" anzuerkennen: "Der unabdingbare Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist nicht alles. Er muss vielmehr eingebettet sein in die Anerkennung von Regeln und Verbindlichkeiten, übrigens auch in die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen."



SPD-Chefin Saskia Esken und ihr Vize Kevin Kühnert hatten sich in einem Brief an LGBTI-Aktivist*innen von Thierses Thesen distanziert (queer.de berichtete). Der brachte daraufhin seinen möglichen Parteiaustritt ins Gespräch und bekam die wohl erhoffte breite Rückendeckung deutscher Medien (queer.de berichtete). Esken musste schließlich öffentlich zurückrudern (queer.de berichtete). (cw)