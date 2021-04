Vorfreude auf die CSD-Saison nach Corona

Von Phil Hollister

Ich habe lange überlegt, welches Video ich zu Ostern zeigen soll. Ist es angemessen, in Zeiten der laufenden Pandemie Szenen von der größten Pride-Veranstaltung zu zeigen, die es je in Europa gab?



Die Aufnahmen vom World Pride Madrid 2017 wirken heute auf mich fast surreal. Man kann es sich kaum mehr vorstellen, wie schön und unbeschwert Großveranstaltungen vor Corona liefen. Ich finde es trotzdem wichtig, dass wir diese Szenen im Kopf behalten und natürlich auch irgendwann wieder erleben wollen.



Die Anmoderation des Videos liegt schon ein paar Wochen zurück, und ich war sicherlich zu optimistisch, was Pride-Veranstaltungen in diesem Jahr angeht. Ich hoffe aber, dass wir spätestens im Herbst wieder auf de Straße feiern und demonstrieren können.



Noch einige Worte zum World Pride Madrid: Zwei Millionen Menschen sollen 2017 an dem Mega-CSD in der spanischen Hauptstadt teilgenommen haben – ein neuer Rekord für Europa. Es war eine absolut spektakuläre Veranstaltung über viele Tage mit der Parade als Höhepunkt. Es gab kaum einen Platz, Laden oder Mülleimer, der nicht mit einem Regenbogensymbol geschmückt war.



Und nicht nur die LGBTI-Community feierte mit, sondern wirklich die ganze Stadt. Es war für mich ein unvergessliches Erlebnis.