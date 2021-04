Hertha-Torwarttrainer schockt mit queerfeindlichem Interview

Heute, 16:51h,

Torwarttrainer Zsolt Petry vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC hat mit diffamierenden Aussagen zu den Themen LGBTI und Zuwanderung für Empörung gesorgt. Petry kritisierte in einem Interview mit der regierungsnahen ungarischen Tageszeitung "Magyar Nemzet" vom Ostermontag den Einsatz des ungarischen Torhüters Péter Gulácsi von RB Leipzig für LGBTI-Rechte. Er verstehe nicht, was seinen Landsmann Gulacsi dazu bewogen habe, "sich für Homosexuelle, Transvestiten und Menschen sonstiger geschlechtlicher Identität einzusetzen", sagte Petry.



Gulácsi hatte im Februar die Einschränkung von Rechten sexueller Minderheiten in seiner Heimat Ungarn kritisiert (queer.de berichtete). In einem Facebook-Eintrag sprach sich der ungarische Fußball-Nationalspieler vor allem gegen eine Gesetzesänderung vom Dezember 2020 aus, nach der homosexuellen Paaren die Adoption von Kindern verboten ist. Wenige Monate zuvor hatte das Parlament entschieden, dass trans Personen künftig nicht mehr in ihrem Geschlecht anerkannt werden, sondern dass rechtlich das "Geschlecht zur Geburt" gelte (queer.de berichtete).

Diffamierende Aussagen auch über Geflüchtete

Zsolt Petry, der mit Unterbrechungen seit 2015 bei den Berlinern arbeitet, gab sich in dem Interview als "voller" Unterstützer einer konservative Linie, auch beim Thema Migration. "Ich verstehe gar nicht, wie Europa moralisch so tief sinken konnte, wie jetzt. [...] Europa ist ein christlicher Kontinent, ich sehe den moralischen Niedergang nicht gerne, der den Kontinent niederfegt", sagte der 54-Jährige: "Die Liberalen blasen die Gegenmeinungen auf: Wenn du die Migration nicht gut findest, denn schrecklich viele Kriminelle haben Europa überlaufen – dann werfen sie dir sofort vor, dass du ein Rassist bist."



In den sozialen Medien gab es am Ostermontag viel Kritik für die Aussagen Petrys. Fans forderten auch Hertha und Sportdirektor Arne Friedrich zu einer Reaktion auf das Interview auf. Diese gab es aber nicht direkt. Hertha werde das Thema "zunächst einmal intern zeitnah mit Zsolt Petry besprechen", hieß es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Hertha BSC Berlin gilt als queerfreundliches Team – der Verein besitzt mit den Hertha-Junxx einen eigenen queeren Fanclub und unterstützt dessen CSD-Teilnahme. Bereits seit Jahren engagiert sich der Hauptstadtclub gegen Homophobie: So zeigte er 2014 vor einem Heimspiel einen entsprechenden Aufklärungsspot (queer.de berichtete). 2013 trat er dem Berliner Toleranzbündnis bei (queer.de berichtete) und gehörte zu den Erstunterzeichnern der Berliner Erklärung "gegen Homophobie und für Vielfalt, Respekt und Akzeptanz im Sport".



"Wir sind zutiefst erschüttert und sprachlos", schrieben die Hertha-Junxx am Nachmittag in einer ersten Reaktion in sozialen Netzwerken. "@HerthaBSC hat sich selbst Werte auferlegt und mit Absichtserklärungen klar gegen Homofeindlichkeiten und für Vielfalt verschrieben. Klärt es schonungslos auf und zieht ggf. daraus Konsequenzen." (cw/dpa)



