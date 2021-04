Arkansas: Gouverneur stoppt transfeindliches Gesetz

Asa Hutchinson ist seit 2015 Gouverneur des Bundesstaates Arkansas

Heute, 04:20h, noch kein Kommentar

Der Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, hat sein Veto gegen ein geplantes Gesetz eingelegt, durch das Hormonbehandlungen für trans Jugendliche in dem US-Bundesstaat verboten werden sollen. Das Gesetzesvorhaben stelle einen zu drastischen Eingriff des Staates in die Privatsphäre minderjähriger trans Menschen, ihrer Eltern und Ärzte dar, argumentierte der als Konservativer innerhalb der Republikanischen Partei geltende Politiker am Montag (Ortszeit).



Sollte das Vorhaben Gesetz werden, "dann schaffen wir neue Standards der gesetzgeberischen Einmischung in die Angelegenheiten von Ärzten und Eltern, während sie es mit einer der komplexesten und sensibelsten Fragen mit Blick auf junge Menschen zu tun haben", sagte Hutchinson. Der Gesetzentwurf sei "gut gemeint". Der Staat dürfe sich jedoch "nicht anmaßen, sich ins Zentrum jeder medizinischen, menschlichen und ethischen Angelegenheit" zu stellen.

Hutchinson unterzeichnete zuvor zwei transfeindliche Gesetze

Der Gouverneur verwies auf zwei bereits von ihm unterzeichnete Gesetze, die r trans Menschen diskriminieren. Eines der Gesetze erlaubt Ärzt*innen, nicht notfallmäßige Behandlungen von Menschen auf der Grundlage ihrer religiösen oder weltanschaulichen Einstellungen abzulehnen. Das zweite Gesetz sieht den Ausschluss von trans Frauen aus Frauen-Sportteams vor.



Arkansas wolle kein Bundesstaat sein, der als abweisend gegenüber homo- und transsexuellen Menschen gesehen werde, sagte Hutchinson weiter. "Wir wollen eine Botschaft der Toleranz und Vielfalt senden." Der Gouverneur räumte zugleich ein, dass sein Veto durch eine einfache Mehrheit im Parlament des Bundesstaats überstimmt werden könne.

Appell ans Parlament

Die Zweigstelle der Bürgerrechtsorganisation American Civil Liberties Union (ACLU) in Arkansas appellierte an das Parlament, sich nicht über das Veto des Gouverneurs hinwegzusetzen. "Dieses Veto gehört den tausenden Menschen in Arkansas, die sich gegen dieses diskriminierende Gesetz ausgesprochen haben – vor allem den jungen Menschen, Eltern und Kinderärzten, die nie aufgehört haben, gegen diesen Anti-Trans-Angriff zu kämpfen", erklärte die ACLU-Direktorin in Arkansas, Holly Dickinson. (cw/AFP)