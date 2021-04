Lil Nas X erreicht Chartspitze: "Ich hoffe, meine Hater sind traurig"

Das Video zu "Montero (Call Me By Your Name)" brachte homophobe Promis zur Weißglut

Der 21-jährige US-Rapper Lil Nas X hat seinen zweiten Song an die Spitze der US-amerikanischen Charts gebracht – und sich dafür kräftig gefeiert, inklusive Seitenhieb gegen Nicht-Fans. "Ich hoffe, meine Hater sind traurig. Ich hoffe, sie weinen. Ich will, das eure Tränen meinen Grammy-Pokal auffüllen", schrieb er auf Twitter. Später ergänzte er im Feierton: "Ich werde heute Abend so viel Sex haben."



Das Stück "Montero (Call Me By Your Name)" stieg am Montag (Ortszeit) direkt auf Platz eins in die "Hot 100" ein, berichtete das Magazin "Billboard", das die Charts herausgibt. Auf Twitter würdigte der Musiker seinen Erfolg mit einem Video, das er schon im vorigen Juni aufgenommen habe. Darin gratulierte er seinem Zukunfts-Ich zu dem erhofften Erfolg. "Ich bin stolz auf dich", sagt Lil Nas X, der bürgerlich Montero Lamar Hill heißt, in dem Video. "Du verdienst alle guten Dinge, die gerade passieren."

Als einer von wenigen Rappern sprach Lil Nas X 2019 erstmals öffentlich über seine Homosexualität (queer.de berichtete). Auch in "Montero" geht es um schwule Liebe: In dem dazugehörigen Musikvideo wird Lil Nas X aus dem Garten Eden und vor Gericht geführt. Schließlich landet er über eine lange Poledance-Stange in der Hölle, wo er den Teufel verführt.



Der neueste Hit von brachte es allein auf Youtube in weniger als zwei Wochen auf rund 95 Millionen Klicks

Seinen Durchbruch hatte der Rapper 2019 mit dem Country/Hip-Hop-Hit "Old Town Road". Das Lied wurde zum Überraschungserfolg – laut den US-Charts ist es sogar der erfolgreichste Song aller Zeiten (queer.de berichtete). Lil Nas X wurde zudem mit zwei Grammys ausgezeichnet (queer.de berichtete). Drei weitere Songs des Rappers platzierten sich danach ebenfalls hoch in den Charts, konnten allerdings nicht bis an die Spitze vordringen. Dieses Jahr will Lil Nas X sein Debütalbum veröffentlichen.



Der neue Song und die dazugehörige PR-Kampagne brachte LGBTI-feindliche Prediger*innen und Politiker*innen gegen den Sänger auf. Kristi Noem, die erzkonservative Gouverneurin von North Dakota, machte sich allen ernstes über die Seelen von Kindern Sorgen, die Fans des schwulen Sängers sind (queer.de berichtete). (dpa/dk)