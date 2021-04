Erster Internationaler Tag der Asexualität

davidgljay / flickr) Asexuelle lassen es nach Ansicht dieses Demonstranten am meisten krachen (Bild:

Weltpremiere für den Internationalen Tag der Asexualität (ITA): Erstmals wollen auch die Asexuellen an einem einheitlichen Tag über ihre sexuelle Orientierung aufklären. Aktivist*innen in aller Welt hatten Anfang des Jahres den 6. April als Datum für den Tag ausgewählt. Dieser Tag hatte den Zuschlag bekommen, "um Überschneidungen mit anderen wichtigen Jahreszahlen oder Gedenktagen auf der ganzen Welt zu vermeiden", heißt es auf der internationalen Kampagnenwebsite. Asexualität wird als Abwesenheit sexueller Anziehung oder als fehlendes Interesse an Sex definiert.



Mit dem "International Day of Asexuality" will die sogenannte Ace-Community sichtbarer in der öffentlichen Wahrnehmung werden. Ace (Englisch für Ass) ist ein Spitzname für Asexualität, daher wird die Orientierung oft mit der höchsten Spielkarte eines Skat- oder Pokerblattes dargestellt. Viele Asexuelle sehen sich auch als Teil der queeren Community an. Sie werben dafür, ihre sexuelle Orientierung im Rahmen der Abkürzung LGBTQIA auch innerhalb der Community sichtbarer zu machen.

Gesellschaftliche Vorurteile gegen Asexuelle weit verbreitet

Am Internationalen Tag der Asexualität wollen Aktivist*innen insbesondere mit beliebten Vorurteilen aufräumen. So bedeute Asexualität nicht, dass eine Person wegen einer schlechten Beziehung oder religiösen Überzeugungen auf Sex verzichte, Angst vor Intimität habe oder einfach keinen Partner oder keine Partnerin finden könne. Auch Asexuelle könnten sich etwa verlieben. Auch könnten sie Sex haben, beispielsweise weil sie Nachwuchs wollten. Viele wünschten sich eine Beziehung auf platonischer Basis.





Der Asexuellen-Community werden auch Menschen zugerechnet, die ihre sexuelle Orientierung als Demisexualität oder graue Grau-Asexualität definieren. Demisexualität bedeutet, dass Menschen nur sexuelle Gefühle zu Personen entwickeln, mit denen sie eine starke emotionale Bindung haben. Der weitfassende Begriff Grau-Asexualität umfasst Menschen, deren sexuelles Begehren nur schwach ausgeprägt ist.



Bereits jetzt gibt es eine sogenannte Ace-Week im Oktober, die allerdings bislang in Deutschland kaum Beachtung fand. Seit 2010 hat die Community auch eine Flagge: Sie besteht aus vier gleich großen horizontalen Streifen der Farben schwarz, grau, weiß und violett. Schwarz steht dabei für Asexualität, grau für Grau-Sexualität und Demisexualität, weiß für Sexualität und violett für die Community.



In der Vergangenheit war Asexualität von Mediziner*innen wie Homosexualität als Krankheit angesehen worden. Heute wird lediglich Anaphrodisie als Störung beurteilt. Dabei handelt es sich um Trieblosigkeit, die etwa durch Erkrankungen des zentralen Nervensystems hervorgerufen wird und oft eine Begleiterscheinung fortschreitenden Alters ist.

Wissenschaftler*innen schätzen, dass der Anteil der Asexuellen bei ein Prozent der Bevölkerung liegt, manche gehen aber von einer höheren Dunkelziffer aus. Mehrere Studien deuten zwar darauf hin, dass die Lebenszufriedenheit unter Asexuellen niedriger ist als unter der Allgemeinbevölkerung. Dies sei aber wie bei Homo- oder Transsexuellen hauptsächlich eine Folge von gesellschaftlicher Diskriminierung. (dk)