Steven Gätjen und Conchita Wurst moderieren erneut FreeESC

Steven Gätjen und Conchita Wurst werden erneut durch den FreeESC führen

Heute, 12:46h, noch kein Kommentar

Der zweite Free European Song Contest wird erneut von der österreichischen Dragqueen Conchita Wurst und der ProSieben-Allzweckwaffe Steven Gätjen moderiert. Das gab der Unterföhringer Privatsender am Dienstag bekannt. Das Duo hatte bereits durch den Premieren-FreeESC im vergangenen Jahr geführt (queer.de berichtete).



Der FreeESC war 2020 als überraschender Ersatz für den wegen der Corona-Krise ausgefallenen Eurovision Song Contest von ProSieben ins Programm genommen worden. Produzent Stefan Raab hatte innerhalb weniger Wochen eine Live-Show aus Köln organisiert, in der dann größtenteils in Deutschland lebende Interpret*innen für 15 europäische und asiatische Länder auftraten, zu denen sie jeweils einen Bezug haben – außerdem war ein Kandidat vom Mond dabei. Die Sendung wurde jedoch lediglich in deutschsprachigen Ländern ausgestrahlt. Am Ende gewann Nico Santos mit "Like I Love You" für sein Geburtsland Spanien. Dahinter folgte die Niederländerin Ilse DeLange mit "Changes" und der deutsche Ex-ESC-Teilnehmer Max Mutzke, der offiziell für den Mond antrat – er sang als Astronaut verkleidet den Song "Back to the Moon".

Conchita: FreeESC eines meiner Highlights

Conchita Wurst freute sich über ihr erneutes Engagement: "Der FreeESC war definitiv eines meiner Highlights vergangenes Jahr." Als ESC-Siegerin 2014 und Co-Moderatorin beim Musikwettbewerb 2015 in Wien bringt sie zudem Eurovision-Flair zu ProSieben. Gätjen versprach, dass sich beim neuen FreeESC auch modisch einiges tun werde: "In diesem Jahr werde ich versuchen, Conchitas Outfits in den Schatten zu stellen", erklärte der deutsch-amerikanische Moderator.



Dieses Jahr soll der FreeESC am 15. Mai ab 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt werden – und damit eine Woche vor dem Finale des Eurovision Song Contest in Rotterdam. In einer Pressemitteilung versprach ProSieben einen "glanzvollen Abend für gute Musik" und ergänzte: "Die große, internationale Bühne des 'Free European Song Contest' steht wieder im Zeichen von Glamour und Gala."



Weitere Einzelheiten zu Künstler*innen oder zu Details der Show nannte ProSieben bislang nicht. Bekannt ist lediglich, dass die Sendung erneut von der Kölner Produktionsfirma des ehemaligen ProSieben-Zugpferdes Stefan Raab produziert wird. (cw)