US-Kommunalpolitiker träumt von Ausrottung der Homosexuellen binnen 40 Jahren

George Langdon ist nicht mehr Mitglied im Kreisrat von Albany (Bild: Albany County Legislature)

Heute, 16:56h,

George Langdon IV., ein Kreisratsmitglied aus Albany im US-Bundesstaat New York, hat am Montag sein Mandat nach Protesten gegen eine homosexuellenfeindliche Rede niedergelegt. Langdon hatte in einer in den letzten Tagen viel im Internet zirkulierten Rede vom 27. März erklärt, dass man Homosexuelle auf eine Insel verbannen könne, wo sie in den nächsten 40 Jahren aussterben würden.



Bei der Veranstaltung von Rechtsaußen-Aktivist*innen sagte Langdon wörtlich: "Alles, was Gott macht, ist nachhaltig." Homosexualität sei aber nicht nachhaltig: "Sorry, wenn man homosexuelle Beziehungen hat, ist das nicht für ewig. Gebt ihnen eine Insel, sie werden in 40 Jahren weg sein. Weil Gott uns auf diese Art gemacht hat."



Die Veranstaltung war von William Tryon mitorganisiert worden, der sich am Putschversuch auf das US-Kapitol am Dreikönigstag beteiligt hatte und deswegen jetzt vor Gericht steht. Sie fand in einem 20 Kilometer von der New Yorker Hauptstadt Albany entfernten Bibelcamp statt.

Nachdem die Rede letzte Woche publik wurde, forderten Kreisratsmitglieder der Demokratischen Fraktion den Rücktritt Langdons. Auch aus seiner eigenen Fraktion erntete er Kritik, aber keine Rücktrittsforderung. Bereits am Donnerstag entschuldigte sich der Politiker: "Ich war nie homophob und denke auch nicht, dass Personen auf eine Insel gebracht werden sollten. Ich bedaure meinen törichten und spontanen Kommentar, der so viel Leid verursacht hat", so Langdon in einer Pressemitteilung. "Ich verspreche, besser zu sein und Vielfalt zu respektieren."



George Langdon IV. bei seiner Hass-Rede

Über das Osterwochenende wurde der Druck aber wohl zu groß: Am Ostermontag, in den USA traditionell ein Arbeitstag, gab er schließlich seinen Rücktritt bekannt und erklärte nochmals sein Bedauern über die Äußerungen. "Ich möchte nochmals alle, die durch meine unbesonnenen und gedankenlosen Aussagen verletzt worden sind, um Verzeihung bitten." (dk)