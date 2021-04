Schweiz: Das Volk entscheidet über die Ehe für alle

Heute, 07:11h,

Das Schweizer Volk hat vermutlich das letzte Wort über die Ehe für alle. Nach einem Bericht der Nachrichtenagentur Keystone-SDA haben Gegner*innen der Ehe-Öffnung für lesbische und schwule Paare genügend Unterschriften für eine Volksabstimmung gesammelt.



Am 18. Dezember 2020 hatten beide Kammern des Schweizer Parlaments mit großer Mehrheit für die Ehe für alle gestimmt (queer.de berichtete). Um ein Referendum zu erzwingen, müssen innerhalb von 100 Tagen 50.000 Unterschriften gesammelt werden.



Bislang unterstützten rund 60.000 Menschen die Initiative, schätzte der Koordinator des Schweizer Anti-Eheöffnungs-Komitees Anian Liebrand am Mittwoch kurz vor Ablauf der Frist. Am Montag sollen die Unterschriften zur Prüfung bei der Bundeskanzlei eingereicht werden. Im Falle einer Bestätigung wird das Abstimmungsdatum vom Bundesrat festgelegt.



Unterstützt wird das Referendum von Vertreter*innen der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP), der bibeltreuen Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) sowie der Christlichdemokratischen Volkspartei (CVP).

Große Mehrheit in Umfragen für Eheöffnung

LGBT-Aktivist*innen sehen einem Referendum über die Ehe für alle eher gelassen entgegen. Laut einer im November 2020 veröffentlichten Umfrage sind 82 Prozent der Schweizer*innen für die Öffnung der Ehe (queer.de berichtete).



Die Schweiz wäre im Falle einer Zustimmung des Volkes das 29. Land der Welt, das die Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare vollzieht. Die Diskussion dauerte über sieben Jahre. Der vom Parlament beschlossene Gesetzentwurf war 2013 von der Grünliberalen Partei eingebracht worden. Mit dem Gesetz erhalten gleichgeschlechtliche Paare praktisch gleiche Rechte wie heterosexuelle. Lediglich bei privat durchgeführten oder ausländischen Samenspenden werden zwei Ehefrauen nicht automatisch als Co-Mütter anerkannt.



Die Schweiz hat mit Deutschland, Frankreich und Österreich drei Nachbarländer, die gleichgeschlechtliche Paare bereits in den letzten Jahren gleichgestellt haben. Die zwei anderen Nachbarländer, Italien und Liechtenstein, halten dagegen nach wie vor am Ehe-Verbot fest. (cw)