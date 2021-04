Wagenknecht warnt vor "immer skurrileren Minderheiten"

Von Dennis Klein

"Dieses Buch ist durchzogen von Menschenverachtung." Dieses Urteil über Sahra Wagenknechts neuestes Werk "Die Selbstgerechten", das nächste Woche erscheinen soll, stammt nicht von einem politischen Gegner der ehemaligen Oppositionsführerin im Bundestag, sondern von einem Parteifreund: Frank Laubenburg, der Bundessprecher der parteiinternen Vereinigung Die Linke.queer, ist empört über die Äußerungen der wohl prominentesten Politikerin seiner Partei.



Was war geschehen? Vorab sind mehrere Zitate aus dem Werk der 51-Jährigen aufgetaucht, die unter anderem auch in der parteinahen Zeitung "Neues Deutschland" diskutiert wurden. Wagenknecht echauffiert darin über die angeblich um sich greifende linke "Identitätspolitik". Der Begriff ist in den letzten Monaten zu einem Schlagwort all jener bei SPD, Grünen und Linken geworden, die Bürgerrechtspolitik – insbesondere die Forderungen von LGBTI-Aktivst*innen – ablehnen, indem sie diese Thematik für unwichtig erklären. In der SPD verbreitet etwa Ex-Bundestagspräsident Wolfgang Thierse diese These, bei den Grünen der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.

Wörtlich schrieb Wagenknecht: "Die Identitätspolitik läuft darauf hinaus, das Augenmerk auf immer kleinere und immer skurrilere Minderheiten zu lenken, die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein." Als Beispiel für solche "Marotten" nennt sie sexuelle Orientierung, Hautfarbe und Ethnie. Arme Menschen, die lediglich "weiß und hetero" seien, würden dagegen den angeblich begehrten Opferstatus nicht erhalten.



Wagenknecht hatte bereits 2018 versucht, Politik für die Gleichbehandlung von LGBTI pauschal als unwichtig darzustellen. Weltoffenheit, Antirassismus und Minderheitenschutz seien lediglich "Wohlfühl-Label, um rüde Umverteilung von unten nach oben zu kaschieren und ihren Nutznießern ein gutes Gewissen zu bereiten" (queer.de berichtete).

Wagenknecht könnte erneut linke Spitzenkandidatin werden

Für Linken-Politiker Laubenburg ist nun das Fass übergelaufen. In einem längeren Facebook-Eintrag erklärte er, die Äußerungen Wagenknechts seien "unerträglich und mit dem Selbstverständnis, mit den Werten und Zielen der Partei DIE LINKE nicht vereinbar". Er forderte seine Parteifreund*innen auf, die Buch-Autorin nicht erneut zur nordrhein-westfälischen Spitzenkandidatin auf der Bundestags-Landesliste zu machen: "Die Delegierten der LINKEN in NRW müssen sich am Samstag bei der Aufstellung ihrer Bundestagsliste entscheiden, ob sie Solidarität und Gerechtigkeit wirklich zugunsten einer vermeintlichen Popularität aufgeben wollen. Man wirft niemanden den Hunden zum Fraß vor."



Die nach wie vor anhaltende Popularität Wagenknechts innerhalb von Partei und Fraktion zeigt einen großen Unterschied zwischen Homophobie in der Linkspartei und bei SPD und Grünen. Denn das Duo Thierse/Palmer hat in ihren Parteien nichts (mehr) zu sagen: Thierse ist schon längst aus der aktiven Politik ausgestiegen, während Palmer in seiner Partei weitgehend isoliert ist und seine Autorität nur aus seinem Bürgermeisterposten herleitet. Wagenknecht und ihre menschenverachtenden Äußerungen scheinen hingegen in der Mitte der Partei zu wachsen.

