"Queer as Folk" kehrt zurück

Die Stars der "Queer as Folk"-Originalserie v.l.n.r.: Charlie Hunnam (später erfolgreich als Hauptdarsteller in "Sons of Anarchy"), Aidan Gillen (spielte Petyr "Kleinfinger" Baelish in der Erfolgsserie "Game of Thrones") und Craig Kelly (spielte später in der Seifenoper "Coronation Street" mit) (Bild: Channel 4)

Heute, 12:19h,

Das zum Medienkonzern NBCUniversal gehörende US-Streamingportal Peacock hat laut dem Branchenmagazin "Hollywood Reporter" acht Folgen einer Neuauflage von "Queer as Folk" bestellt. Entwickelt werden soll die Serie vom 32-jährigen kanadischen Filmemacher Stephen Dunn, der bereits als Regisseur des queeren Films "Closet Monster" und einer "Little America"-Folge mit schwuler Thematik für Aufsehen sorgte.

Die von Russell T. Davies entwickelte britische Originalserie von "Queer as Folk" war von 1999 bis 2000 ausgestrahlt worden und spielte im englischen Manchester. Der Zehnteiler revolutionierte, wie schwule Männer im Fernsehen dargestellt werden. Eine gleichnamige kanadisch-amerikanische Adaption war danach weltweit erfolgreich: Die in Toronto gedrehte, aber in Pittsburgh spielende Fernsehserie umfasste zwischen 2000 und 2005 insgesamt 83 Folgen.

Stephen Dunn: Das neue "Queer as Folk" soll eine Familienserie werden

"Es ist eine surreale Ehre, die bahnbrechende Serie von Russell T. Davies adaptieren zu dürfen", erklärte Dunn in einer ersten Stellungnahme. "Als die Serie zum ersten Mal lief, war der Gedanke an realistische queere Geschichten im Fernsehen noch so provokativ, dass ich das Gefühl hatte, ich könne 'Queer as Folk' nur heimlich anschauen. Aber so viel hat sich in den letzten 20 Jahren verändert und wie wunderbar wäre es, wenn die nächste Generation 'Queer as Folk' nicht alleine in ihren dunklen Kellern ohne Ton schauen müsste, sondern mit ihren Familien und Freunden mit der Lautstärke am Anschlag."



Der Cast der ersten "Queer as Folk"-Adaption (Bild: Showtime)

Die neue Reihe soll lose auf der britischen Originalserie basieren und in der pittoresken Südstaatenstadt New Orleans spielen. Der walisische Serienerfinder Russell T. Davies soll als ausführender Produzent ebenfalls an Bord sein. Davies hatte zuletzt mit seinen queeren Miniserien "Years and Years" und "It's a Sin" Publikum und Kritiker*innen ins Schwärmen gebracht. "Years and Years" ist in Deutschland im Streamingportal Starzplay erhältlich, "It's a Sin" soll dort in Kürze gezeigt werden (queer.de berichtete).



Noch ist unbekannt, welche Schauspieler in der neuen Serie die Hauptrollen übernehmen werden. Unklar ist auch, ob und wo die Reihe in Deutschland gezeigt wird, da Peacock bisher nur in den Vereinigten Staaten erhältlich ist. (dk)