Trans Frau Nyke Slawik nimmt Kurs auf den Bundestag

Der Landesparteitag der Grünen in Nordrhein-Westfalen hat die Leverkusenerin Nyke Slawik am Freitagabend auf den aussichtsreichen Listenplatz 11 für die Bundestagswahl am 26. September gewählt. Die 27-jährige Spitzenkandidatin der Grünen Jugend konnte sich dabei in einer Abstimmung mit 60,7 Prozent der Stimmen gegen zwei weitere Kandidatinnen durchsetzen.



Slawik würde im Falle ihrer Wahl die erste trans Frau im Deutschen Bundestag werden. Parallel bewerben sich auch in anderen Bundesländern trans Menschen um ein Mandat (queer.de berichtete). Die bayerische Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer ist etwa Direktkandidatin für die Grünen in Nürnberg (queer.de berichtete).

Nyke Slawik: "Dies ist unsere Zeit!"

In ihrer Rede auf dem Parteitag sprach Nyke Slawik davon, im nächsten Bundestag jungen Menschen und dem Kampf gegen die Klimakrise eine Stimme geben zu wollen. Besonders die Bedeutung eines schnellen Kohleausstiegs und die Abkehr von den vielen geplanten Autobahnausbauten für NRW hob sie dabei hervor. Darüber hinaus wolle sie das Parlament diverser machen und für mehr Gleichberechtigung sorgen: "Jede Zeit hat ihre Kämpfer*innen. Die der Klimaschützer*innen. Die der Grünen. Und die der Bunten. Dies ist unsere Zeit!"

Slawik tritt im Wahlkreis Leverkusen/Köln IV (WK 101) für die Grünen auch als Direktkandidatin u.a. gegen den SPD-Politiker Karl Lauterbach an (queer.de berichtete). Bereits 2017 stand sie auf der grünen Wahlliste für den Landtag, 2019 kandidierte sie ebenso erfolglos für das Europaparlament. (cw)