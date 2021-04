Was bleibt von den schwulen Bars nach der Coronakrise?

Von Phil Hollister

Ich bin ehrlich, mein Talent bezüglich Technik ist suboptimal. Schon immer musste ich mir die Vorteile der technischen Entwicklungen von (meist jüngeren) Freunden erklären lassen. Als Content Producer nutzte ich auch häufig Youtube-Tutorials, um über Kamera-Equipment, Schnittprogramme usw. zu lernen. Mittlerweile gelingt es mir, viele Programme intuitiv zu nutzen.



Durch Corona musste ich – wie viele andere – auf digitale Kommunikationsmittel umsteigen. Im folgenden Video interviewe ich per Zoom Thorsten Adam, den Inhaber des schwulen Event- und Location-Guides "about adam". Er half mir auch bei der Herstellung des Videos. Ich finde die Aufnahme von Videochats aus mehreren Perspektiven eine gute und kreative Lösung, um Interviews bildstärker zu gestalten. Besonders während der Pandemie und auch bei zukünftigen Gesprächen über große Distanzen werde ich diese Möglichkeit nutzen.



Das Interview beschäftigt sich mit Adams aktueller Umfrage "Ende eines Lebensgefühls – Ist die schwule Ausgehkultur für immer ausgelogg(ck)ed?". In Zusammenarbeit mit dem Magazin "Gleichlaut" versucht die Online-Befragung herauszufinden, was die schwule Community über die Zeit nach der Pandemie denkt, insbesondere wie es mit der schwulen Ausgehszene weitergehen wird.



Nehmt euch doch bitte kurz Zeit und macht mit! Je mehr Teilnehmer, desto repräsentativer die Umfrage. Über das Ergebnis werde ich dann in einem folgenden Vlog berichten.