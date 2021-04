Katy Bähm (li.) im Fummel mit ihrem künftigen Ehemann (Bild: Instagram / katybaehm

Heute, 12:30h,

Kürzlich hat Dragqueen Katy Bähm bekanntgegeben, dass sie am heutigen Montag ihren Freund Francis Walter heiratet. Doch ihre türkischstämmige Familie ist darüber nicht begeistert, wie extratipp.com berichtet.



Vergangenen Mittwoch hatte Bähm, die bürgerlich Burak Bildik heißt, auf Instagram angekündigt, mit ihrem streng gläubigen muslimischen Vater zum ersten Mal über die bevorstehende Hochzeit zu sprechen. "Rede gleich mit Dad, dass ich am Montag heirate, drückt mir die Daumen!", schrieb die Berlinerin an ihre Fans. Das Gespräch verlief offenbar nicht gut: "Egal was ist, irgendwie hoffe ich immer wieder, dass mein Vater mich so akzeptieren kann, wie ich bin", so die Dragqueen danach.



Bähm wurde als Teilnehmerin von "Queen of Drags" und der letztjährigen Staffel von "Promi Big Brother" auch außerhalb der Dragszene bekannt. Im Big-Brother-Container sprach sie über das schwierige Verhältnis zu ihrem Vater. "Ich habe Nachrichten bekommen, es wäre besser, wenn ich tot wäre, ich wäre eine Schande für die Familie", erzählte sie damals – und ergänzte: "Mein Vater hat das größte Problem mit dem Schwulsein" (queer.de berichtete).

Kleine Hochzeit wegen Corona – große Party nächstes Jahr

Die Hochzeit werde klein ausfallen, so Bähm gegenüber "Promiflash". "Es wird nur standesamtlich. Wir dürfen ja keine Leute mitnehmen, wir dürfen nicht mal einen Fotografen mitnehmen." Sie wolle dafür kommendes Jahr "eine große Feier" veranstalten, sollte Corona bis dahin besiegt sein.



Eigentlich hatte sie vor, dass auch "Queen of Drags"-Moderatorin Heidi Klum, mit der sie sich angeblich gut versteht, bei der Hochzeit dabei sein sollte: "Mit weißen Pferdchen vorfahren und natürlich hätte ich auch Heidi eingeladen", so Bähm. Klum habe sich schon mehrfach nach einen Termin erkundigt.

Bähms nächstes Realityabenteuer

Auch Realityfans wird Bähm in den nächsten Wochen Freude bereiten: Am Montagabend zur Hauptsendezeit startet die zweite Staffel der umstrittenen Trashshow "Promis unter Palmen" bei Sat.1. Sie sorgte letztes Jahr wegen mobbingartiger Verhaltensweisen der Kandidat*innen für Aufregung (queer.de berichtete).



Die Sendung wurde im relativ coronaarmen Thailand aufgezeichnet. Sat.1 verspricht bereits im Vorfeld der Ausstrahlung, dass die aktuelle Staffel "noch härter, noch lauter, noch lustiger" werde. Zu den Kandidat*innen gehören realityerfahrene Haudegen wie die frühere "Love Island"-, "Sommerhaus der Stars"- und "Dschungelcamp"-Teilnehmerin Elena Miras, Ex-"Lindenstraßen"-Schauspieler und Ballermann-Sänger Willi Herren oder Bordellbesitzer und AfD-Anhänger Marcus Prinz von Anhalt. (cw)