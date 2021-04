Ältere queere Menschen erzählen vom Leben in der Corona-Krise

"Das ist alles unsere Lebenszeit" beschreibt, wie es älteren schwulen und lesbischen Menschen in der neuen Corona-Welt geht (Bild: shameersrk / pixabay

Neun ältere offen schwul oder lesbisch lebende Menschen erzählen in einem neuen Buch über ihre Erfahrungen in der Corona-Krise. Der Interviewerin und Autorin Vera Ruhrus ist es in "Das ist alles unsere Lebenszeit. Ältere Lesben und Schwule in der Corona-Krise" gelungen, in narrativen Interviews die persönlichen Eindrücke im Epochenjahr 2020 einzufangen. Das 92-seitige Buch, das vom Kölner Beratungszentrum rubicon e.V. herausgegeben wurde, ist kostenlos als PDF-Datei erhältlich.



Die Älteste der vorgestellten Menschen ist Jahrgang 1938 und erinnert sich noch an die Bomben im 2. Weltkrieg. Der Jüngste, Jahrgang 1965, ist geprägt von der Aidskrise und dem schmerzhaften Verlust vieler Freunde. In dem Buch wird behandelt, wie gefährdend diese Menschen die Pandemie erleben und worauf sie zurückgreifen können. Die Berichte lesen sich wie eine Chronik: Sie blicken zurück auf den ersten Lockdown, spiegeln die Sorglosigkeit des Sommers und die zunehmenden Ängste im ausklingenden Jahr.



"Die ältere Generation von Lesben und Schwulen ist oftmals einen mäandernden, auch kämpferischen Weg der Selbstverwirklichung gegangen. Das prägt unverkennbar ihren Umgang mit der Krise", heißt es im Vorwort, das von WDR-Moderatorin Bettina Böttinger und Ex-"Lindenstraße"-Schauspieler Klaus Nierhoff verfasst wurde. Beide engagieren sich in der Arcus-Stiftung, einer Organisation der schwulen und lesbischen Selbsthilfe. (cw)