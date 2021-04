Nur 300 Menschen als divers anerkannt

Heute, 12:43h,

Der Geschlechtseintrag divers ist einem Zeitungsbericht zufolge in Deutschland weiterhin extrem selten. Bis zum Ende des vergangenen Jahres hätten sich insgesamt knapp 300 Menschen bei den Standesämtern entsprechend eintragen lassen, berichtete "Die Zeit" am Mittwoch vorab unter Berufung auf einen Brief des Bundesinnenministeriums an die Bundesländer zu dem Thema.



Demnach waren die Zahlen in den zehn größten deutschen Städten im Vergleich zum Vorjahr 2019 tendenziell auch eher rückläufig. So meldeten die Standesämter dort für 2020 insgesamt 31 neue Einträge. 2019 hatten 42 Bürger ihren Geschlechtseintrag auf die Kategorie divers ändern lassen. Bei Neugeborenen gab es 2019 laut Bericht außerdem elf Fälle, in denen Eltern dies für ihr Baby festlegten.

Vor dreieinhalb Jahre hatte das Bundesverfassungsgericht in einem wegweisenden Urteil die rechtliche Besserstellung intersexueller Menschen verlangt (queer.de berichtete). In der Folge wurde die Möglichkeit geschaffen, sich als divers ins Geburtsregister eintragen zu lassen. Der Minimalkompromiss der Großen Koalition wurde scharf kritisiert, weil die Hürden für die Anerkennung sehr hoch angesetzt wurden – und die Regelung nur für intersexuelle, aber nicht für trans Menschen gilt (queer.de berichtete).



Neben der AfD übt insbesondere die Union Widerstand gegen eine liberalere Regelung. Teile der Union, etwa der sächsische Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß, leugnen sogar offen die Existenz von Intersexuellen (queer.de berichtete). Krauß ist dabei keine Randerscheinung in seiner Partei, sondern erhält große Unterstützung: So wurde der 45-Jährige kürzlich erneut zum Direktkandidaten im Wahlkreis Erzgebirge I aufgestellt – mit 93 Prozent der innerparteilichen Stimmen. (AFP/cw)