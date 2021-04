Schwule Komödie gewinnt Quotenkampf gegen Johannes B. Kerner und Mario Barth

Heute, 10:51h,

Eine Komödie über ein gleichgeschlechtliches jüdisch-arabisches Paar mit allerhand Problemen hat am Mittwoch zur besten Sendezeit die meisten Zuschauer vor der Glotze versammelt. Der Spielfilm "Familie verpflichtet" mit Darsteller*innen wie Max von Pufendorf, Omar El-Saeidi, Maren Kroymann, Nikola Kastner und Corny Littmann erreichte im Ersten 4,25 Millionen, was ab 20.15 Uhr 13,5 Prozent Marktanteil entspricht.



Die ZDF-Quizshow "Da kommst Du nie drauf!" mit Johannes B. Kerner und Gästen wie Stefanie Hertel, Beatrice Egli, Matthias Reim, Heiner Lauterbach, Dieter Nuhr und Torsten Sträter sahen 3,90 Millionen (12,5 Prozent). Die RTL-Show "Mario Barth deckt auf" (Folge 2 der aktuellen Staffel) schalteten 2,83 Millionen ein (9,2 Prozent).



Dahinter lagen ZDFneo und die Krimiwiederholung "Wilsberg: Hengstparade" von 2013 (1,74 Millionen/5,5 Prozent), Vox und der Auftakt der neuen Serie "Tonis Welt" (ein Ableger vom "Club der roten Bänder"; 1,38 Millionen/4,4 Prozent), Kabel eins und das US-Schlachtenepos "Der Patriot" (1,19 Millionen/4,5 Prozent), ProSieben und die Actionserie "9-1-1 Notruf L.A." (1,17 Millionen/3,7 Prozent), die neue Sat.1-Datingshow "5 Senses for Love – Heirate dein Blind Date" (0,76 Millionen/2,6 Prozent) sowie die Coachingsoap "Stahl:hart gegen Mobbing" bei RTLzwei (0,66 Millionen/2,1 Prozent).

In der für die Werbewirtschaft besonders interessanten Gruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauer*innen lief es für "Familie verpflichtet" schlechter: Hier schalteten nur 760.000 Menschen ein (Marktanteil: 9,2 Prozent). Damit lag der Film hinter "Mario Barth deckt auf" – die Show konnte beim jungen Publikum 1,21 Millionen Menschen überzeugen, was einem Marktanteil von 14,7 Prozent entspricht.



"Familie verpflichtet" ist noch bis zum 29. Mai in der ARD-Mediathek zum Streaming erhältlich.(dpa/cw)