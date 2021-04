Thierse: Minderheiten "müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben"

Von Micha Schulze

Wer sich am lautesten über "Cancel Culture" empört, wird bekanntlich am häufigsten interviewt. Nun durfte der ehemalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse am Freitag auch bei Deutschlandfunk Kultur sowie bei phoenix seine Angriffe auf "linke Identitätspolitik" und angeblich aggressive Minderheiten-Vertreter*innen wiederholen.



Viel Neues hatte er nicht zu sagen, dennoch schaffte es Thierse, in beiden Interviews einen weiteren Giftpfeil zu verschießen. "Ja, Betroffene und Benachteiligte sollen sich artikulieren, ihr Gleichheitsanspruch ist berechtigt. Das halte ich für zutiefst demokratisch, ja sozialdemokratisch", ging der 77-Jährige im Deutschlandfunk Kultur zunächst auf Minderheiten und ihren Emanzipationskampf zu. Er schränkte jedoch ein: "Sie haben das erste Wort. Aber sie müssen nicht unbedingt das letzte Wort haben." Den Satz wiederholte er auch bei phoenix im Talk mit Alfred Schier.

Thierse glaubt, er werde "absichtsvoll missverstanden"

Bis heute könne er die Empörung über seinem Feldzug gegen "linke Identitätspolitik" nicht verstehen, meinte Thierse im Gespräch mit Korbinian Frenzel, der sich als Unterstützer der Thesen des SPD-Politikers outete. Während der ehemalige Bundestagspräsident seinen Kritiker*innen vorwarf, ihm das Wort im Munde umzudrehen, blieb er selbst nicht bei der Wahrheit. Im Deutschlandfunk Kultur meinte er: "Und wenn man dafür etwa von der queeren Community beschimpft wird, ich hätte zum Hass gegen Homosexuelle aufgerufen, dann denkt man: Was kann man überhaupt noch sagen, ohne dass man nicht absichtsvoll missverstanden wird?" Dieser auch bei phoenix wiederholte Vorwurf wurde von weder von einer queeren Initiative noch einem queeren Medium erhoben.



Wer etwas für Minderheiten erreichen wolle, müsse Betroffenheiten in "Reformschritte" übersetzen und dafür dann Mehrheiten gewinnen, meinte der ehemalige Bundestagspräsident im Radiointerview. "Und Mehrheiten gewinnt man nicht, indem man sie verdächtigt, indem man sie frontal attackiert", so Thierse. "Je mehr man angegriffen wird, umso mehr wehrt man sich dagegen, wehrt man ab und umso weniger ist man bereit und fähig zu selbstkritischer Einsicht." Hier sprach er wohl vor allem über sich selbst.



"Nicht nur auf die verschiedenen einzelnen Minderheitsgruppen schauen"



Viele Menschen seien durch die Schärfe und Aggressivität der Debatten über Minderheiten beunruhigt, meinte der SPD-Politiker weiter. "In der Reaktion auf meinen Aufsatz wurde das immer lauter: Was soll ich denn noch sagen? Ich werde ja immer verdächtigt. Und da gibt es dann die Reaktion der einen, die resignieren. Das sind nicht wenige." Und dann sind da noch die anderen: "Die radikalisieren sich. Und zwar nach rechts. Das will ich nicht."



Bei phoenix forderte Thierse seine Partei dazu auf, stärker Überzeugungen und Bedürfnisse der angeblich schweigenden Mehrheit aufzunehmen. "Wenn wir Volkspartei bleiben wollen, müssen wir nicht nur auf die verschiedenen einzelnen Minderheitsgruppen schauen, die ja ihre legitimen Interessen vertreten und die wir auch ernst nehmen, sondern müssen auch auf ein breites Spektrum achten."

"Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist nicht alles"

Auslöser der seit Wochen tobenden Auseinandersetzung war ein Essay Thierses, das er im Februar unter dem Titel "Wie viel Identität verträgt die Gesellschaft" in der "FAZ" veröffentlichte (queer.de berichtete). Darin kritisierte er "linke Identitätspolitik" und beklagte, dass "Fragen ethnischer, geschlechtlicher und sexueller Identität dominieren" und entsprechende Debatten zu aggressiv geführt würden. Minderheiten forderte Thierse auf, "geschichtlich geprägte kulturelle Normen, Erinnerungen, Traditionen" anzuerkennen: "Der unabdingbare Respekt vor Vielfalt und Anderssein ist nicht alles. Er muss vielmehr eingebettet sein in die Anerkennung von Regeln und Verbindlichkeiten, übrigens auch in die Akzeptanz von Mehrheitsentscheidungen."



SPD-Chefin Saskia Esken und ihr Vize Kevin Kühnert hatten sich in einem Brief an LGBTI-Aktivist*innen von Thierses Thesen distanziert (queer.de berichtete). Der brachte daraufhin seinen möglichen Parteiaustritt ins Gespräch und bekam die wohl erhoffte breite Rückendeckung deutscher Medien (queer.de berichtete). Esken musste schließlich öffentlich zurückrudern (queer.de berichtete).