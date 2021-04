Moderator*innen und Protagonist*innen für Videoprojekte gesucht

Von Phil Hollister

Als Video Producer suche ich ständig neue Moderator*innen bzw. Protagonist*innen aus der queeren Community für zukünftige Projekte.



Während der Pandemie bin ich fast ausschließlich in Berlin geblieben, was mir als Content Producer mit Fokus auf Touristik-Marketing sehr schwergefallen ist. Umso glücklicher bin ich, wenn ein*e potentielle*r Kandidat*in entweder aus Berlin stammt oder gerade in Berlin ist.



Mit Sascha Vaegs, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat und Personal Trainer, hatte ich hier bereits vor ein paar Wochen ein kurzes Interview gezeigt. Ich werde mit ihm in der nächsten Zeit einige Fitness-Videos zu drehen.



Das neue Video zeigt einen Zusammenschnitt von Aufnahmen, die wir kürzlich als Test in Berlin-Mitte produziert haben.



Falls Ihr auch als Moderator*in vor der Kamera stehen oder bei Videoproduktionen mitmachen wollt, bewerbt euch doch bitte gerne bei mir! Meine E-Mail: .



Wir finden bestimmt einen Termin für ein Casting. Aussehen und Alter spielen keine Rolle, sofern ihr charismatische Personen seid und ich es mir vorstellen kann, euch für Projekte vorzuschlagen. Ich freue mich auf eure Mails!