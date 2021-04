Linke.queer-Forderung: Wagenknecht soll Bucheinnahmen spenden

Sahra Wagenknecht kann sich gerade über sprudelnde Einnahmen durch Buchverkäufe freuen (Bild: Deutscher Bundestag / photothek / Thomas Köhler)

Die Arbeitsgemeinschaft Die Linke.queer fordert die umstrittene Parteifreundin Sahra Wagenknecht auf, die Einnahmen aus ihrem Buch "Die Selbstgerechten" zu spenden. Wagenknecht habe ihr Buch "als politisches Programm vermarktet und steht in NRW zur Wahl", so Luca Renner und Daniel Bache, die Bundessprecher*innen von Die Linke.queer. Sie riefen laut einer Mitteilung vom Dienstag den Linke-Landesverband in Nordrhein-Westfalen auf, ihrer Spitzenkandidatin "deutlich nahezulegen, ihre Buchhonorare an gemeinnützige Initiativen zu spenden".



Wagenknecht habe schon in den letzten Jahren mindestens 150.000 Euro vom Campus-Verlag erhalten, zusätzlich zu ihren Bundestags-Diäten, so Renner und Bache. "Als Abgeordnete an der politischen Willensbildung der Bevölkerung mitzuwirken, ist eine Kernaufgabe, kein Nebenjob. Damit hunderttausende Euro einzustreichen, während tausende Genoss*innen ehrenamtlich für die Ziele der Linken arbeiten, ist weder vermittel- noch vertretbar." Die Linke.queer schlägt in dem Schreiben konkrete Projekte aus mehreren Bereichen vor, darunter auch queere Initiativen.



Das Buch war innerhalb der Linken auf teils heftige Kritik gestoßen. Im Buch beklagt die ehemalige Fraktionschefin unter anderem, dass die politische Aufmerksamkeit auf "immer skurrilere Minderheiten" gelenkt werde, "die ihre Identität jeweils in irgendeiner Marotte finden, durch die sie sich von der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden und aus der sie den Anspruch ableiten, ein Opfer zu sein". Als Beispiel für solche "Marotten" nennt sie sexuelle Orientierung, Hautfarbe und Ethnie (queer.de berichtete). Wagenknecht behauptete in den letzten Tagen in Interviews, sie wolle mit ihrer Kritik nicht die Rechte von Minderheiten einschränken, sondern lediglich "Identitätspolitik" und "Lifestyle-Linke", etwa Aktivist*innen der "Fridays for Future"-Bewegung, kritisieren.

Linke Homophobie nur ein NRW-Problem?

In dem nur in Auszügen veröffentlichten Schreiben kritisiert Die Linke.queer auch, dass die Auslassungen Wagenknechts dem Wahlprogrammentwurf der Linken in wesentlichen Punkten widersprechen würden: "Als Landessprecher*innen der Linken NRW seid Ihr in der Pflicht, deutlich zu machen, dass Die Linke.NRW Migration nicht für die Ursache von Lohndumping hält, internationale Solidarität ein Markenkern linker Politik ist und verbale Ausfälle gegenüber gesellschaftlichen Minderheiten in der Linken.NRW keinen Platz haben", so die Bundessprecher*innen an ihre Parteifreund*innen aus dem Westen. In der Bundespartei sei dies laut Renner und Bache alles längst geklärt.



Der Wahlprogrammentwurf ist tatsächlich äußerst LGBTI-freundlich. Dort wird nicht vor "skurrilen Minderheiten" gewarnt, sondern behauptet: "Die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI*) sind für uns nicht verhandelbar." (dk)