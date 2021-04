Schwuler Schüler erkämpft sich Recht auf Nagellack

Trevor Wilkinson wird künftig nicht mehr bestraft, wenn er mit diesen Nägeln zur Schule geht (Bild: Twitter / trevorwilkinson)

Der texanische Schüler Trevor Wilkinson darf nun doch Nagellack im Unterricht tragen. Der 18-Jährige erwirkte bei der Schulbehörde des Bezirkes Clyde, dass die geschlechtergetrennte Kleiderordnung an öffentlichen Schulen geändert wird. Fortan sollen im Bezirk geschlechtsneutrale Regeln gelten, heißt es in einer Entscheidung der Bezirksbehörde vom Montag. Alle Unterschiede zwischen "boys" und "girls" würden entfernt – diese Worte würden in dem "dress code" durch den Begriff "students" (er steht geschlechtsneutral für Schülerinnen und Schüler) ersetzt werden.



Gegenüber dem Lokalsender KTXS zeigte sich Wilkinson gerührt über den Erfolg: "Ich habe keine Worte, um zu beschreiben, wie glücklich ich an diesem besonderen Tag bin", so der Zwölftklässler. "Ich kann mich glücklich schätzen über so viel Unterstützung, Liebe und Hilfe, die ich in den letzten Monaten erhalten habe." Auf Twitter fügte er in Großbuchstaben an: "Meine Highschool-Kleiderordnung ist für immer geschlechtsneutral."



MY HIGH SCHOOLS DRESS CODE IS GENDER NEUTRAL FOREVER OH MY GOODNESS trevvvv;) (@trevvowilkinson) April 20, 2021 Twitter / trevvowilkinson

Nach der alten Schulordnung durften Mädchen Dinge wie Nagellack oder Schminke tragen, Jungs war dies hingegen grundsätzlich verboten. Weil Wilkinson es trotzdem tat, wurde er letztes Jahr von der Schule bestraft und musste nachsitzen (queer.de berichtete). Er forderte deshalb in einer Petition, gleiche Regeln für Jungs und Mädchen aufzustellen. Die Petition ist inzwischen von mehr als 400.000 Menschen unterzeichnet worden.

In den letzten Monaten unterstützten auch Promis den Schüler. So veröffentlichte der offen schwule "Star Trek"-Schauspieler George Takei im Dezember ein Video, das Wilkinson zeigt, wie er sein Anliegen vor der Schulbehörde vorträgt. Dazu merkte der 84-Jährige an: "Dieser junge Mann gibt mir Hoffnung für die Zukunft."



Wilkinson hatte argumentiert, dass er als offen schwuler Mann mit Nagellack lediglich seine Identität ausdrücke und das Verbot unverständlich sei. Warum, so fragte er, solle ein Mann, der sich in seiner Männlichkeit wohlfühlt, keinen Nagellack tragen dürfen? (cw)