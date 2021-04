Ulrike Folkerts wird zur Querdenkerin

Krd / wikipedia) Das ist ungewohnt: Ulrike Folkerts erhält Applaus von Rechtsextremen (Bild:

Von Dennis Klein

Heute, 10:35h,

"Ich unterstütze die Corona-Maßnahmen, weil ich das Meer liebe. Und weil ich das Meer liebe, will ich mehr. Mehr Maßnahmen. Nur mit mehr Maßnahmen, komm ich wieder ans Meer." Diese albernen Wortspielchen nutzt Ulrike Folkerts in einem knapp einminütigen Video, mit dem sie sich an der am Donnerstag gestarteten Internetaktion #Allesdichtmachen beteiligt, die die deutsche Corona-Politik pauschal lächerlich machen soll.



Die 59-Jährige ist eine von 53 Film- und Fernsehschauspieler*innen, die Videos mit dem Hashtag veröffentlichten. Darunter sind viele bekannte Stars wie Meret Becker, Richy Müller, Heike Makatsch, Kostja Ullmann und Jan Josef Liefers, die in ihren Videos sarkastisch die Corona-Politik kommentieren.

Die Videos wurden am Donnerstag in sozialen Netzwerken hochgeladen und auf die Seite Allesdichtmachen.de gestellt, die binnen weniger Stunden zusammenbrach. In den stets kurzen Statements werden keine Lösungsansätze für bessere Corona-Maßnahmen debattiert, sondern lediglich die augenblickliche Politik verhöhnt, indem ein "Lockdown für immer" gefordert wird.



Folkerts, die 1999 ihre Homosexualität publik gemacht hatte, war in den letzten Wochen vermehrt wegen der Veröffentlichung ihrer Autobiografie "Ich muss raus" in den Schlagzeilen. Thema war dabei besonders ihr Coming-out (queer.de berichtete).

"Der größte Erfolg der Querdenkerszene bisher"

Die Aktion #Allesdichtmachen stieß sofort auf viel Kritik. So kritisierten viele Twitter-Nutzer*innen, es sei pietätslos, sich angesichts voller Intensivstationen und mehr als 81.000 Corona-Toten allein in Deutschland derartig über die Pandemie lustig zu machen. Außerdem werde der von der Corona-Krise gebeutelten Kulturbranche nicht geholfen, wenn man die sarkastischen Äußerungen von Rechtsextremen eins zu eins übernehme. Medienjournalist Stefan Niggemeier von uebermedien.de auf Twitter die "eklige Ironie". "Es fühlt sich wie ein Dammbruch an. Der größte Erfolg der Querdenkerszene bisher", so Niggemeier.



Vielleicht ist es nur der Tatsache geschuldet, dass es gerade so frisch ist und alle so aufgeregt sind, aber



Stefan Niggemeier (@niggi) April 22, 2021

Kritik kommt auch von vielen Film- und TV-Kolleg*innen. Der österreichische Schauspieler Elyas M'Barek ("Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göhte") erklärte etwa: "Mit Zynismus ist doch keinem geholfen." Satiriker Jan Böhmermann ("ZDF Magazin Royale") zeigte sich ungewohnt ernst und verlinkte angesichts der Aktion eine rbb-Doku über den Kampf um das Leben von Corona-Infizierten auf Intensivstationen: "Das ist das einzige Video, das man sich ansehen sollte, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat: Charité Intensiv: Station 43 – Sterben."



Das ist das einzige Video, das man sich ansehen sollte, wenn man Probleme mit Corona-Eindämmungsmaßnahmen hat:



Jan Böhmermann (@janboehm) April 22, 2021

Applaus erhalten die #Allesdichtmachen-Schauspieler*innen dagegen von Rechtsaußen. "Chapeau! 53 Schauspieler ätzen gegen die Corona-Politik", heißt es etwa im rechtsextremen Portal "PI News" – und weiter: "Seit Beginn des Corona-Wahnsinns hat noch keine Aktion so gesessen." Die frühere Pegida-Organisatorin Tatjana Festerling schrieb auf Twitter: "Ich find's lustig." Auch AfD-Politikerin Beatrix von Storch zeigte sich hochzufrieden – und attestierte den Schauspieler*innen, "normal" zu sein: "Die halbe deutsche Schauspieler-Riege – alles Nazis? Oder reden die einfach nur für #deutschlandabernormal?"







Der "Tagesspiegel" sagt bereits voraus, wie die Debatte in den nächsten Tagen weitergehen wird: "Einige der Schauspieler:innen werden sich in den kommenden Tagen sicher über den massiven Gegenwind beschweren. Sie werden argumentieren: Das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Ja, das darf man. Aber man muss auch damit leben, dass solcher Unsinn nicht unwidersprochen bleibt."