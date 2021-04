HAKI e.V. sucht Berater*in in Teilzeit im Bereich trans* Beratung

Heute, 12:28h, noch kein Kommentar

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams ab dem 01. Mai 2021 eine*n



Berater*in in Teilzeit im Bereich trans* Beratung



für ca. 20 Std./Wo.



Deine Kernaufgaben werden sein:

• Aufbau einer Beratungsstelle für transgeschlechtliche, genderqueere und nicht-binäre Personen sowie deren Angehörige mit nachfolgenden Schwerpunkten:

• Psychosoziale Beratung der genannten Zielgruppe

• Fachberatung von Multiplikator*innen zu Themen geschlechtlicher Vielfalt

• Aufbau eines regionalen Versorgungsnetzwerks

• Unterstützung & Beratung der Arbeitsgruppen des Vereins



Wir wünschen uns von Dir:

• Fundiertes Wissen um Lebenswelten von trans*, inter*, genderqueeren und nicht-binären Personen

• Kenntnis der einschlägigen rechtlichen, medizinischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingen

• Eigenverantwortliches Arbeiten

• Bestenfalls Erfahrung in psychozialer Beratung

• Idealerweise Ausbildung oder Studium in geeigneten Bereichen



Wir bieten Dir:

• Vergütung nach TV-L

• Mitarbeit in einem vielfältigen, empathischen & engagierten Team

• Möglichkeiten zur Weiterentwicklung der eigenen Expertise



Interesse?

Sende uns Deine Bewerbung an:

Menschen mit einem persönlichen thematischen Bezug möchten wir ausdrücklich zu einer Bewerbung ermutigen.