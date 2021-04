Es gibt mehr Lesben, als du denkst!

Heute, 05:31h,

Am Montag wird weltweit der Tag der lesbischen Sichtbarkeit gefeiert. Ziel des Aktionstages ist es, Lesben im öffentlichen Raum sichtbar zu machen, die Vielfalt des lesbischen Lebens zu zeigen und Diskriminierungen zu bekämpfen.



Der Tag der lesbischen Sichtbarkeit ist eine relative junge Erfindung. Ins Leben gerufen wurde er 2008 vom spanischen LGBTI-Verband FELGTB. Seitdem wird jährlich am 26. April in immer mehr Städten und Ländern gefeiert, informiert und protestiert.



In Deutschland gibt es in diesem Jahr so viele Statements und Aktionen zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit wie nie zuvor, bereits in den vergangenen Tagen gingen zahlreiche Meldungen bei uns ein. Um die Vielfalt der Reaktionen zu dokumentieren, haben wir uns erstmals entschlossen, ein Liveblog zum Aktionstag einzurichten. (mize)

26.04., 12:23h

Jens Brandenburg: "Für mehr lesbische Sichtbarkeit ist noch viel zu tun"



Jens Brandenburg, der LSBTI-politische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, sieht noch einem weiten Weg vor uns: "Für mehr lesbische Sichtbarkeit ist noch viel zu tun", so der 35-Jährige. Allzuoft blendeten queerpolitische Debatten lesbische und bisexuelle Frauen aus. "Die Ehe für alle wird in der Berichterstattung meist mit Beispielfotos von schwulen Hochzeiten illustriert. Auch in queerpolitischen Verbänden sind Frauen oft unterrepräsentiert", so Brandenburg. "Dabei sind sie oft von doppelter Diskriminierung betroffen." Daher müssten Diskriminierungen in Gesetzen abgeschafft werden. Konkret müssten das Abstammungsrecht modernisiert, sexuelle Identität in Artikel 3 des Grundgesetzes geschützt und Beratungsangebote gestärkt werden.



Brandenburg appellierte aber an die Community, sich von alten Vorurteilen zu verabschieden: "Auch die queere Community ist gefragt, eigene Vorurteile abzubauen und Gräben zu schließen. Mehr sexuelle und geschlechtliche Selbstbestimmung werden wir nur erreichen, wenn wir zusammenhalten." Lesbische Mütter und schwule Väter sollten deshalb im Abstammungsrecht nicht gegeneinander ausgespielt werden. "Der Einsatz für Frauenrechte, lesbische Sichtbarkeit und geschlechtliche Selbstbestimmung ist kein Gegensatz. Eine stärkere Erforschung lesbischer Geschichte und Gegenwart schwächt die schwule Bewegung nicht, sondern ergänzt sie. Die große Vielfalt des Regenbogens ist eine Stärke. Der heutige Tag für lesbische Sichtbarkeit kann dazu einen Beitrag leisten."

11:29h

Am Sonntag fand auch in Berlin eine Veranstaltung anlässlich des Tages der lesbischen Sichtbarkeit statt: Die Gruppe Queeramnesty Berlin traf sich vor einem Wandbild der Künstlerin Katerina Voronina, das an die ermordete Aktivistin Marielle Franco erinnert.



11:23h

Erster Dyke March in Würzburg



Im Vorfeld des Tages der Sichtbarkeit marschierten mehrere Dutzend Aktivistinnen am Samstag im ersten Dyke March durch Würzburg.



Die Gruppe lief vom Hauptbahnhof über die Fußgängerzone über den Marktplatz zurück zum Hauptbahnhof.

10:41h

Foto-Kampagne #theLworksout



Um lesbischen Frauen im beruflichen Umfeld mehr Sichtbarkeit zu verschaffen, hatte die PrOut@Work-Foundation zusammen mit dem LSVD und den Wirtschaftsweibern zum heutigen Aktionstag zu einer Fotoaktion aufgerufen: Mit dem Hashtag #theLworksout posteten zahlreiche Frauen Fotos von sich an ihrem Arbeitsplatz.



Ein Video zeigt eine Auswahl der Bilder:



08:55h

Das Statement des Lesben- und Schwulenverbands



06:43h

LiSL fordert mehr lesbische Managerinnen

Das bislang kürzeste Statement zum Tag der lesbischen Sichtbarkeit kommt von den Liberalen Schwulen und Lesben (LiSL). "Diversity Management muss auch lesbisch sein", fordern die beiden Bundesvorstandsmitglieder Sabine Bauckhage und Nina Winands.



Wörtlich heißt es in einer Pressemitteilung:

Wir Liberale wollen Wertschätzung von Vielfalt in der Arbeitswelt voranbringen. Diversity Management muss ganzheitlich und deshalb auch lesbisch sein. Frauenförderung allein schafft für lesbische und bisexuelle Frauen noch keine gleichen Chancen.



Wir begrüßen es, dass die FDP im Programmentwurf zur Bundestagswahl ausdrücklich das ganzheitliche Diversity Management hervorhebt. Es ist eine richtige Forderung, gerade den Mittelstand bei der Entwicklung und Umsetzung von Diversity-Konzepten zu unterstützen. Denn in diesen Unternehmen arbeiten die meisten Menschen, sie haben aber weniger Ressourcen für die Personalentwicklung. Gleichzeitig sollte die Aufklärung zu sexueller und geschlechtlicher Vielfalt schon in Schulen und Hochschulen gestärkt und flächendeckend angeboten werden.

06:28h

Landesministerin Spiegel: "Verdienste lesbischer Frauen würdigen"





"Als Frauen- und Familienministerin ist es mir wichtig, lesbische Frauen aus der Unsichtbarkeit zu holen, ihre Verdienste zu würdigen und noch immer andauernde spezielle Diskriminierung von lesbischen Frauen zu beenden", sagte die rheinland-pfälzische Landespolitikerin Anne Spiegel (Grüne) anlässlich des Tags der lesbischen Sichtbarkeit.



"Obwohl unsere Gesellschaft offener geworden ist, bestehen noch immer Vorurteile gegenüber Frauenpaaren und Familien mit zwei Müttern", erklärte Spiegel. Die Ministerin erinnerte daran, dass trotz der Öffnung der Ehe lesbische Paare, bei denen ein Kind in die Ehe oder Partnerschaft geboren wird, weiterhin ein belastendes Adoptionsverfahren durchlaufen müssen, in dem u.a. die Wohn- und Einkommensverhältnisse überprüft werden, damit beide als Eltern anerkannt werden.



"Damit ein lesbisches Paar von Anfang an gemeinsam die Verantwortung für ein in die Beziehung geborenes Kind übernehmen kann, brauchen wir eine Reform des Abstammungsrechts", so die Grünen-Politikerin. "Dafür setze ich mich auch weiterhin mit Nachdruck ein."

06:20h

Kleiner Dykemarch in Düsseldorf



Unter dem Motto "Für lesbische & queere Sichtbarkeit" zog am Samstag eine von einer privaten Gruppe organisierte kleine Demo durch Düsseldorf. Die Route führte vom Graf-Adolf-Platz durch die Altstadt und über die Königsallee zum Corneliusplatz. "Seid laut, seid bunt, seid sichtbar – und vor allem: seid Ihr selbst!", hieß es im Aufruf. Das Portal report-D zählte 40 Teilnehmer*innen.



06:04h

LSU kritisiert Medien und LGBTI-Verbände







Die Lesben und Schwulen in der Union (LSU) kritisieren zum diesjährigen Tag des lesbischen Sichtbarkeit die geringe Repräsentanz von lesbischen Frauen in den Medien und die ebeno geringere Repräsentanz lesbischer Frauen in Vorständen, Leitungs- und Führungsgremien von LGBTI-Organisationen. Wörtlich erklärte die stellvertretende Bundesvorsitzende Charline Köhler in einer Pressemitteilung:

Wenn es in den Medien um Themen wie Coming-out, homosexuelle Partnerschaften oder Regenbogenfamilien geht liegt der Fokus der Berichterstattung all zu oft immer noch zu einem Großteil auf schwulen Männern. Dadurch werden aber die Lebensrealitäten von lesbischen Frauen nicht ausreichend sichtbar, mit der Folge dass deren spezifische Bedürfnisse und Rechte von der Gesellschaft nicht richtig wahrgenommen werden können.



Das Problem besteht aber nicht nur auf Seiten der Medien, sondern ist selbst in den Organisationsstrukturen der LSBTI-Gemeinschaft zu finden. Denn Vorstandsarbeit, leitende Positionen und die Geschäftsführung werden in der Community hauptsächlich von schwulen Männern ausgefüllt. Hier müssen wir auch gezielt auf lesbische Frauen zugehen und sie für diese Mitarbeit motivieren. Das ist auch meine zentrale Botschaft für den Tag der lesbischen Sichtbarkeit: Beteiligt euch, bringt euch ein – auch in der Vorstandsarbeit! Das sage ich aber auch selbstkritisch mit Blick auf uns als LSU. Ich bleibe jedenfalls dran und kann sogar auf männliche Mitstreiter in meinem Vorstand setzen.

05:54h

(K)ein Preis für lesbische Sichtbarkeit in Bayern



Die grüne Landtagsabgeordnete Tessa Ganserer hat die Staatsregierung aufgefordert, einen Preis für lesbische Sichtbarkeit in Bayern zu initiieren. "Sichtbarkeit und gesellschaftliche Anerkennung machen anderen Menschen Mut zu sich zu stehen", weiß die trans Politikerin Ganserer aus eigener Erfahrung. Deswegen wird vom Land Berlin seit 2018 jährlich ein Preis für lesbische Sichtbarkeit vergeben. 2020 wurde auch in Hessen erstmals ein solcher Preis ausgelobt.Ganserer hat hierzu einen Antrag im Landtag eingebracht ( PDF ). "Mit einen Preis für lesbische Sichtbarkeit soll ein deutliches Zeichen für gesellschaftliche Akzeptanz gesetzt und damit mehr Anerkennung und Wertschätzung gegenüber lesbischen Lebenswirklichkeiten zum Ausdruck gebracht werden", so die Grünen-Abgeordnete.