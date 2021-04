Edward aus South Beach zeigt seine Muskeln

Von Phil Hollister

In meinem Vlog zeige ich unregelmäßig Videoclips von athletischen Männern, die ich für meine Marke "Athletic-Star" aufgenommen habe. Heute ist Edward an der Reihe.



An die Produktion des Clips kann ich mich noch gut erinnern. Ich habe ihn in Miami gedreht. Damals zog es noch viele schwule Männer zum Ocean Drive in South Beach. Es gab viele tolle Bars und Clubs mit sexy Tänzern – meist aus Kuba, Kolumbien, Venezuela und natürlich den Vereinigten Staaten.



Am Tag verbrachten die meisten Jungs am Gay Beach in der 12th Street gegenüber der Versace-Villa. Abends gingen sie dann im Gym ihre Muskeln aufpumpen und liefen danach in verschwitzten Trainingsklamotten über die Lincoln Mall. Während ich diese Zeilen schreibe, merke ich woher unser heutiger Fitness-Kult stammt.



Die Nacht begann man oft im "Twist", ein großer schwuler Club in South Beach mit mehreren Dancefloors, Drag-Shows und speziellen Themenabenden. In dem Labyrinth von unterschiedlichen Bars befand sich auch ein kleiner Pavillon, wo mehrere Stripper tanzten und Dollar-Noten in die engen Trunks gesteckt bekamen.



Unter ihnen auch Edward. Bereits am Tag darauf stand er vor meiner Kamera und präsentierte seinen Body.