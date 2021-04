Statistisches Bundesamt: Weniger gleichgeschlechtliche Ehen

Heute, 16:14h, noch kein Kommentar

Die Zahl der gleichgeschlechtlichen Ehen ist 2020 überdurchschnittlich zurückgegangen. Das gab das Statistische Bundesamt am Montag bekannt. Demnach nahmen Eheschließungen zwischen zwei Männern oder zwei Frauen im Vergleich zu Vorjahr um 29 Prozent ab. Bei heterosexuellen Hochzeiten beträgt die Abnahme nur zehn Prozent.



Grund für den größeren Rückgang unter gleichgeschlechtlichen Ehen ist ein Rückgang von Umwandlungen eingetragener Partnerschaften in Ehen, die seit Öffnung der Ehe 2017 kostenlos möglich sind. Die Zahl der neu geschlossenen Ehen zwischen gleichgeschlechtlichen Personen ging dagegen in ähnlicher Größenordnung wie die Eheschließungen insgesamt zurück – mit neun Prozent lag hier der Rückgang etwas niedriger als unter Heterosexuellen. Der Anteil neuer gleichgeschlechtlicher Hochzeiten bleibt damit bei knapp über zwei Prozent aller Eheschließungen.

Hälfte der Eheschließungen vor Corona-Krise

Als Grund für den Gesamtrückgang der Eheschließungen nannte das Amt die Corona-Pandemie. Vor Inkrafttreten der Einschränkungen im März 2020 sind bereits rund die Hälfte aller Ehen des Jahres geschlossen worden. Dazu hätten "offenkundig" auch die besonderen Hochzeitsdaten 02.02.2020 und 20.02.2020 beigetragen – zu einem geringeren Teil auch der zusätzliche Februartag im Schaltjahr, so das Statististikamt.



Weitere Zahlen des Amtes zeigen, dass die Geburten offenbar durch die Corona-Pandemie nicht beeinflusst wurden. Sie gingen um 0,6 Prozent zurück, was im Trend der letzten Jahre liege. Die Sterbefälle sind hingegen um fünf Prozent in die Höhe geschossen. Sie liegen damit höher, als eigentlich vor der Pandemie zu erwarten gewesen wäre – unter Berücksichtigung langfristiger Trends wäre ein Anstieg um ein bis zwei Prozent zu erwarten gewesen. (dk)