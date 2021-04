München: Schwules Paar verprügelt homophoben Angreifer

Symbolbild: Die Polizei München im Einsatz (Bild: MagnusGuenther / pixabay

In München führte eine schwulenfeindliche Beleidigung zu einem "wechselseitigen Körperverletzungsdelikt". Das meldete die Polizei der bayerischen Landeshauptstadt am Dienstag.



Der Vorfall ereignete sich bereits vor knapp drei Wochen: Am Donnerstag, den 8. April gegen 20:40 Uhr pöbelte ein 46-Jähriger vor einem Restaurant in der Bayerstraße ein schwules Paar an, indem er die Partnerschaft der beiden 24 und 33 Jahre alten Männer "negativ thematisierte", wie es im Polizeibericht heißt.

Zeug*innen verständigten die Polizei

Anfänglich war der Streit verbal, dann kam es jedoch zu Handgreiflichkeiten. Hierbei schlug der 46-Jährige den 33-Jährigen mit der Hand ins Gesicht, woraufhin dieser stürzte und sich am Bein verletzte. Daraufhin trat der 33-Jährige dem 46-Jährigen in den Rücken. Auch der 24-jährige Begleiter des 33-Jährigen mischte sich in die Angelegenheit ein und griff ebenfalls den 46-Jährigen an.

Zeug*innen verständigten den Polizeinotruf 110. Eintreffende Streifen der Münchner Polizei konnten alle Beteiligten vor Ort antreffen. Es wurde gegen jeden der drei Beteiligten ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Der 46-Jährige erlitt Schürfwunden am Knie und wurde vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Alle Tatverdächtigen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Der 46-Jährige ist der Polizei bereits wegen Körperverletzungsdelikten bekannt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (cw/pm)