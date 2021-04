"Princess Charming" feiert Premiere am 25. Mai

Heute, 10:23h,

Die erste lesbische Datingshow des deutschen Fernsehens feiert bald Weltpremiere: Wie die Mediengruppe RTL bekannt gab, sind die Dreharbeiten zu "Princess Charming" auf Kreta beendet und die erste Folge kann am 25. Mai im sendereigenen Streamingportal TVNOW gezeigt werden. Jeden Dienstag wird dann Zuschauer*innen eine weitere der insgesamt neun Folgen zur Verfügung gestellt.



Später soll die Serie als Zweitverwertung auch im Free-TV-Sender Vox gezeigt werden. Die RTL-Gruppe gab nicht bekannt, wie lange sich Fans gedulden müssen. Bei der letzten "Prince Charming"-Staffel erfolgte die Ausstrahlung in der Regel zwei Wochen nach der Premiere auf TVNOW.



Als allererste Princess sucht die Kölner Rechtsanwältin Irina Schlauch unter 20 attraktiven Singlefrauen nach der wahren Liebe (queer.de berichtete). "Ich freue mich, dass wir den Zuschauer*innen einen kleinen Einblick in unsere bunte Welt geben können", erklärte die 30-Jährige.

"Traumhaft schöne Dates"

Von ihrer außergewöhnlichen Zeit in Griechenland ist Schlauch noch immer überwältigt: "Meine Reise als 'Princess Charming' war voll mit romantischen, lustigen und emotionalen Momenten und eine unvergessliche Erfahrung, für die ich sehr dankbar bin. Ich habe wundervolle Menschen kennenlernen dürfen und auch neue Seiten an mir entdeckt." Sie habe viele "traumhaft schöne Dates" gehabt – darunter eine Bulli-Fahrt über die Insel mit romantischem Sonnenuntergang, eine actionreiche Quad-Tour oder auch Stand-Up-Paddling. "Die erste Staffel von 'Princess Charming' bietet Unterhaltung, Romantik und einige Überraschungsmomente." Wer die 20 Kandidatinnen sind, die um die Aufmerksamkeit der Princess konkurrieren, soll erst später bekanntgegeben werden.



#PrincessCharming markiert euch den 25. Mai im Kalender



Und hier das erste royale Statement unserer königlichen Hoheit Princess Charming die Erste aka Irina Schlauch an #PrinceCharming aka Kim Tränka, den Dritten



Mehr https://t.co/jPNmlkWzsG pic.twitter.com/pWiJC3LWjd TVNOW (@TVNOW) April 28, 2021 Twitter / TVNOW

"Princess Charming" ist der erste Ableger der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten schwulen Datingshow "Prince Charming", die wiederum auf einem US-Format aus dem Jahr 2016 basiert. Bereits am Montag hatte RTL bekanntgegeben, dass der Bremer Kim Tränka der "Prince Charming" der dritten Staffel werden wird (queer.de berichtete). Diese Sendung soll im Spätsommer auf TVNOW anlaufen. (dk)