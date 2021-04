Lettland: Mann erliegt Brandverletzungen

Normunds Kindzulis arbeitete zuletzt als Assistenzarzt und Mitarbeiter der Notrufzentrae (Bild: privat)

Der Mann, der in der Nacht zum letzten Freitag in der lettischen Stadt Tukums mit schweren Brandverletzungen im Treppenhaus seines Wohnhauses aufgefunden wurde, ist an den Folgen gestorben. Das berichten lettische Medien am Mittwoch unter Berufung auf Kollegen des 29-Jährigen.



Normunds Kindzulis war in den letzten Tagen auf einer speziellen Station für Verbrennungen in der Hauptstadt Riga behandelt worden – Medienberichten zufolge lag der Anteil der verbrannten Körperoberfläche zwischen 85 und 100 Prozent. Ein Mitbewohner und Freund des Mannes, der durch Schreie geweckt wurde und ihm zur Hilfe eilte, wurde dort ebenfalls mit Verbrennungen unter anderem an Händen und Füßen behandelt.



Der Fall hatte für Schlagzeilen gesorgt, weil Artis Jaunklavinš, der 23-jährige Mitbewohner, von einem möglichen Hassverbrechen gesprochen hatte, nachdem Medien zunächst unter Berufung auf die Feuerwehr schlicht von einem regulären Brand mit zwei Verletzten gesprochen hatten. Normunds sei mit Brennstoff übergossen und angezündet worden, berichtete Artis gegenüber einer Lokalzeitung aus Tukums (queer.de berichtete). Beide Männer seien im Vorjahr unter homophoben Beschimpfungen mit dem Tode bedroht und zum Wegzug aufgefordert worden, die Polizei habe eine Anzeige aber ignoriert.

Hintergründe des Brandes weiter unklar

Die Schilderungen hatten seit Samstag zu einer öffentlichen Debatte über Homophobie in Lettland und die Rolle der Polizei geführt, die sich zunächst unter Verweis auf laufende Ermittlungen nicht näher zu dem Fall äußern wollte.



"Es gibt und kann keinen Ort für solche Gräueltaten in Lettland geben", hatte der schwule Außenminister Edgars Rinkevics bereits am Freitag getwittert. Im Land dürfe es keinen Platz für Hass geben, schrieb Präsident Egils Levits am Samstag. Toleranz sei ein Wert Lettlands. "Intoleranz, Homophobie und Gewalt haben in unserer Gesellschaft keinen Platz", sagte Ministerpräsident Krišjanis Karinš am Montag nach einem Treffen des Kabinetts; die Regierung kündigte eine Untersuchung des Verhaltens der Polizei und Initiativen für eine stärkere Verfolgung und Ahndung von Hassverbrechen an. Auch queere Organisationen forderten einen größeren Einsatz der Politik für LGBTI und beklagten unter anderem die Untätigkeit der Regierung gegenüber zunehmender Hetze in Internet.



Allerdings bleiben die Hintergründe des Falles aus Tukums weiter unklar (wie auch die sexuelle Orientierung der beiden Männer, die trotz manchen Medienberichten offenbar kein Paar waren). Mitbewohner Jaunklavinš sprach in späteren Interviews auch von weiteren möglichen Motiven, etwa in der Arbeit der beiden Männer im medizinischen Bereich. Auch gab er an, Jaunklavinš sei bereits am Donnerstagnachmittag im Treppenhaus von zwei Männern angegriffen worden, gegen die er sich habe wehren können. Zu dem Brand sei es nach seiner Rückkehr von der Nachtschicht gekommen.

Verstorbener stand wegen Brandstiftung vor Gericht

Gegenüber Medien ließ die Polizei inzwischen verlauten, dass sie weiter in alle Richtungen ermittle – auch in die, dass kein Verbrechen stattgefunden habe. Die Sendung "Panorama" des öffentlich-rechtlichen Senders LTV hatte zuvor berichtet, dass Kindzulis wegen fünf unterschiedlichen Fällen von Brandstiftung in Riga vor Gericht stand. Bei diesen Taten sei niemand verletzt worden, aber Sachschaden entstanden.



Da der Prozess wegen des Todes von Kindzulis nicht fortgesetzt wird, gelte weiter die Unschuldsvermutung, so LTV. Der Sender zitierte allerdings die zuständige Staatsanwältin mit der Aussage, dass er die Taten gestanden habe und dass man vor Gericht nach dem Ergebnis eines Gutachtens zu seinem psychischen Befinden eine Einweisung in eine Klinik beantragen wollte.



Bei der Geschichte von Normunds sollte niemand übersehen, dass er "ständig verfolgt wurde", kommentierte die queere Organisation Mozaika am Dienstag, "er wurde mit dem Tod bedroht, er wurde wiederholt angegriffen, er wurde die Treppe hinuntergestoßen, bis er unter ärztliche Aufsicht geriet". Die Polizei habe nie auf Beschwerden reagiert, sondern immer nach Beweisen gesucht, dass er selbst verantwortlich sei. Daher sei es notwendig, alle Umstände und den Kontext der Ereignisse umfassend aufzuklären. (nb)