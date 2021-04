USA: Großunternehmen fordern Schutz von LGBTI

Heute, 07:52h, noch kein Kommentar

Große Wirtschaftsunternehmen rufen in den USA die Politik auf, endlich queere Menschen bundesweit und umfassend vor Diskriminierung zu schützen: Die LGBTI-Organisation Human Rights Campaign (HRC) hat diese Woche den Start der "Business Coalition for the Equality Act" vorgestellt, die sich für die Einführung des seit Jahrzehnten geforderten Antidiskriminierungsgesetzes für die Merkmale "sexuelle Orientierung" und "Geschlechtsidentität" einsetzt.



Bislang gibt es in der Hälfte der Bundesstaaten – vor allem im Süden – keinerlei gesetzlichen Diskriminierungsschutz für LGBTI. Immerhin hatte der Supreme Court, das höchste US-Gericht, letztes Jahr in einer überraschenden Entscheidung verkündet, dass LGBTI bereits jetzt zumindest im Arbeitsrecht geschützt seien (queer.de berichtete). Dieses Urteil bezieht sich nicht auf das Zivilrecht.



Bereits mehr als 400 große Unternehmen unterstützen die Initiative für den "Equality Act". Zu ihnen gehören weltweit tätige Firmen wie Starbucks, Amazon, Twitter, Microsoft, Coca-Cola, Pepsi, Pfizer, Tesla oder Walt Disney. Auch die US-Niederlassung der deutschen Unternehmen Deutsche Bank, SAP und T-Mobile stellen sich hinter die Aktion. Laut HRC haben die Firmen einen Gesamtumsatz von 6,8 Billionen Dollar.



Equality isnt just good for business its good for everyone. Were proud to partner with more than 400 major companies across the country to fight for passage of the #EqualityAct and comprehensive protections for LGBTQ people. https://t.co/WMZcjGiD90 pic.twitter.com/KZxGTFNZOl Human Rights Campaign (@HRC) April 28, 2021 Twitter / HRC

|

Der "Equality Act" war im Februar vom Repräsentantenhaus beschlossen worden – fast ohne Unterstützung der Republikaner (queer.de berichtete). Noch ist unsicher, ob es genug Unterstützung der Republikaner im Senat gibt, um das Gesetz durchs Parlament zu bringen. In dieser Parlamentskammer ist eine Supermehrheit von 60 Stimmen notwendig, die Demokraten haben aber nur 50 Senatorinnen und Senatoren. US-Präsident Joe Biden hatte auch in seiner Rede zur Lage der Nation am Mittwoch für die Verabschiedung des Entwurfes geworben (queer.de berichtete).

Republikaner und katholische Kirche gegen "Equality Act"

Das Gesetz würde den Diskriminierungsschutz, der bereits seit über einem halben Jahrhundert für Merkmale wie "Geschlecht", "Religion" oder "Rasse" existiert, auch auf LGBTI ausweiten. Gegen das umfassende Gleichbehandlungsgesetz sprechen sich konservative Organisationen und die katholische Kirche aus (queer.de berichtete). Die Kirchenoberen argumentieren, dass ein Gleichbehandlungsgesetz für Homosexuelle und trans Menschen die "Religionsfreiheit" verletzen würde.



"Wir sehen wachsende Unterstützung von prominenten Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, weil sie verstehehen, dass der 'Equality Act' gut für die Angestellten, gut für ihre Geschäfte und gut für unser Land ist", erklärte HRC-Chef Alphonso David. "Arbeitgeber sorgen sich darum, ob ihre Angestellten ohne Diskriminierung eine Wohnung anmieten, ihre Kinder zur Schule schicken, den Arzt besuchen oder einkaufen können. Sie wissen: Wenn queere Mitarbeiter und ihre Familien in ihrem Alltagsleben geschützt werden, werden sie auch selbstbewusster und produktiver in ihrer Arbeit sein." Der HRC wies auch darauf hin, dass nach Meinungsumfragen 70 Prozent der Amerikaner*innen den "Equality Act" unterstützten.



Großunternehmen haben bereits mehrfach die Einführung eines Diskriminierungsschutzes für LGBTI gefordert. 2017 schrieben 76 Konzerne deshalb an den Supreme Court (queer.de berichtete). (dk)