Für den Bereich "Eingliederungshilfe gem. SGB IX – Betreuung von LSBTI* mit einer psychischen Beeinträchtigung" (ambulante Hilfen und/oder Therapeutische Wohngemeinschaft) suchen wir ab sofort



LSBTI* Mitarbeitende.



Der Stellenumfang beträgt mindestens 30 Wochenstunden und kann ggfs. erhöht werden.



Aufgaben u.a.:

• Aufsuchende, ambulante Arbeit mit den Betreuten Menschen

• Praktische und anleitende Unterstützung und Begleitung in allen Belangen des Alltages

• Sozialrechtliche, psychosoziale, alltagsstrukturierende Beratung und Unterstützung

• Erstellen von Behandlungs- und Rehabilitationsplänen



Voraussetzungen:

• Abgeschlossene Ausbildung als Sozialpädagog*in, Psycholog*in, Erzieher*in, Ergotherapeut*in, Krankenpfleger*in oder vergleichbar

• Bereitschaft zu selbstverantwortlichem Arbeiten und Flexibilität

• Teamfähigkeit, Bereitschaft zur Reflektion, Konfliktfähigkeit

• Zugehörigkeit zur Zielgruppe LSBTI*



Erwünscht:

• Stabile LSBTI* Identität

• Erfahrung im Arbeitsfeld Eingliederungshilfe

• Kenntnisse psychiatrischer Handlungsfelder

• Resilienz



Wir bieten:

• Mitarbeit in motivierten, humorvollen und diversen Teams

• Gute Arbeitsatmosphäre

• Selbständiges Arbeiten innerhalb guter Rahmenstrukturen

• Internes Fortbildungscurriculum

• Supervision



Ausführlichere Informationen unter schwulenberatungberlin.de oder bei Jörg Duden unter 030 – 44 66 88 22.



Bewerbungen bitte bis zum 15.05.2021 mit Angabe der Kennziffer A2/2021/02-AH an: Schwulenberatung Berlin, Niebuhrstrasse 59/60, 10629 Berlin oder .