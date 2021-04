Melanie Müller nimmt mit Dragqueen-Stars Song gegen Homophobie auf

V.l.n.r.: Katy Bähm, Melanie Müller und Olivia Jones trällern gemeinsam einen Toleranzsong

"Leb dein Leben bunt wie free – we are one big Family" – so beginnt der knapp dreiminütige Song "We Are Queer" von Melanie Müller, Katy Bähm und Olivia Jones, der am Freitag auf einschlägigen Onlineportalen wie Amazon Music oder Spotify veröffentlicht wurde. Das Lied wirbt mit Discosound dafür, dass jeder Mensch frei leben kann, unabhängig von der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität.



Die 32-jährige Müller erklärte ihr Engagement mit den Worten: "Ich habe viele homosexuelle Freunde und Freundinnen, die immer wieder gegen die Vorurteile und Feindseligkeiten ankämpfen müssen. Sie so leiden zu sehen schmerzt mich sehr." Sie verwies darauf, dass sie mit Katy Bähm bei der Skandalshow "Promis unter Palmen – Für Geld mache ich alles!" mitgewirkt hatte, bei der Prinz Marcus von Anhalt Bähm wegen ihrer sexuellen Orientierung attackierte (queer.de berichtete). Am Ende belegte Bähm den zweiten und Müller den dritten Rang (queer.de berichtete).

"Wir müssen gegen das Problem vorgehen"

Müller habe in der Show Bähm "kennen und schätzen gelernt". "Nach der Sache mit Marcus haben wir uns noch näher verbunden gefühlt und uns war klar, wir müssen gegen das Problem vorgehen", so die Reality-Darstellerin.



Olivia Jones erklärte, dass sie gerne an dem Projekt teilgenommen habe: "In unseren Bars wird der Song Pflichtprogramm. Sobald wir wieder können, feiern wir hier die Premiere nach!"



Melanie Müller wurde 1988 in Sachsen geboren und wohnt derzeit mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern in Leipzig. Die gelernte Restaurantfachfrau verdiente ihre Brötchen anfangs mit Pornofilmen, stieg dann aber zu einer der bekanntesten deutschen Reality-Persönlichkeiten auf. 2014 gewann sie die achte Staffel von "Ich bin ein Star, holt mich hier raus". Außerdem arbeitet sie als Schlagersängerin und ist damit – laut ihrer PR-Agentur" – "ein fester Bestandteil der Charts und Mallorca-Partyszene". (cw)