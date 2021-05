Schock bei "Let's Dance": Puschmann ist raus

Von Thomas Bremser, dpa

Heute, 05:28h,

Entsetzte Juror*innen und ein sprachloser Moderator: Bei "Let's Dance" hat es völlig überraschend das Männer-Duo Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov erwischt. Der ehemalige "Prince Charming" Puschmann, der als erster schwuler Bachelor bekannt wurde, flog am Freitagabend nach dem Voting der Zuschauer*innen aus der RTL-Show.



"Meine Damen und Herren, Sie sehen uns alle geschockt", meinte Moderator Daniel Hartwich nach der Verkündung. Jurorin Motsi Mabuse stand mit offenem Mund am Pult, ihr Kollege Joachim Llambi tröstete mit steinerner Miene die Ausgeschiedenen. Das erste Männer-Tanzpaar in der Show-Geschichte galt bei vielen als Mitfavorit.

"Wir gehen mit Kopf hoch"

"Wir genießen jede Show, als wäre es die letzte und versuchen jede Show, unsere Emotionen und unser Herz auf die Tanzfläche zu legen", erklärte Puschmann kurz vor der Entscheidung. Nach der Entscheidung meinte er in einem RTL-Interview: "Wir haben jede Woche unser bestes gegeben, wir können uns nichts vorwerfen – wir gehen glücklich und zufrieden".



"Wir gehen mit Kopf hoch", meinte auch Vadim Garbuzov. Das Ziel, dass sich die beiden Männer zum Start der Staffel setzten, hätten sie sowieso erreicht: "Ich wollte die Leute mit der Magie des Tanzes überzeugen, zwischen zwei Menschen, egal welchen Geschlechts."



Tanzen zu Ballermann-Hits von Mickie Krause



Zuvor mussten die sieben Paare nach ihren Einzeltänzen einen anstrengenden Discofox-Marathon absolvieren und so Extra-Punkte sammeln. Dabei standen sie zunächst zusammen auf der Tanzfläche und schwangen zu Ballermann-Hits von Mickie Krause die Hüften, der live im Studio auftrat. Nach jedem Song, darunter "Schatzi schenk mir ein Foto" oder "Reiß die Hütte ab", schied das Paar aus, das die Juror*innen am wenigsten begeisterte.



Als "Discofox-Queen" ging Moderatorin Lola Weippert mit ihrem Partner Christian Polanc vom Parkett, die auch die Jury-Wertung gewannen. Auf den letzten Platz kam die mit 61 Jahren älteste, noch verbliebene Teilnehmerin, Auma Obama. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama konnte die Jury mit ihrem Paso Doble nicht überzeugen – doch die Zuschauer retteten sie vor dem Aus.

Auch die niederländische Sängerin Ilse DeLange schaffte es in die nächste Show, obwohl sie vergangene Woche wegen einer Fußverletzung pausieren musste und auch nach ihrem Contemporary noch humpelte. In der kommenden Woche liefern sich die sechs verbliebenen Paare ein Tanzduell. Die Show steht unter dem Motto "Magic Moments".