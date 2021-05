Home-Workout: Bauchtraining mit Body-Coach Sascha

Von Phil Hollister

Heute, 10:48h,

Wie bereits angekündigt, konnte ich den Kölner "Prince Charming"-Kandidaten Sascha Voegs (Instagram: @BodyCoachSascha) dazu gewinnen, in meinem Vlog einige Fitnessübungen zu präsentieren.



Wir beginnen mit einem Bauchtraining, was jede*r auch von zu Hause aus durchführen kann. Sascha empfiehlt die folgende Anzahl an Durchgängen und Wiederholungen:



Anfänger



Übung 1: 15 Wiederholungen

Übung 2: 15 Wiederholungen

Übung 3: 10 Wiederholungen pro Seite

Übung 4: 10 Wiederholungen pro Seite

Übung 5: 10 Wiederholungen

Übung 6: 30 Sekunden halten



Jeweils 45 Sekunden Pause zwischen den Übungen. Nach allen Übungen 2 Minuten Pause und dann einen weiteren Durchgang (also insgesamt 2 Durchgänge).



Fortgeschrittene



Übung 1: 20 Wiederholungen

Übung 2: 20 Wiederholungen

Übung 3: 15 Wiederholungen pro Seite

Übung 4: 15 Wiederholungen pro Seite

Übung 5: 15 Wiederholungen

Übung 6: 45 Sekunden halten



Jeweils 30 Sekunden Pause zwischen den Übungen. Nach allen Übungen 2 Minuten Pause und dann noch 2 weitere Durchgänge (also insgesamt 3 Durchgänge).



Viel Spaß!