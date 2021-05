Als die "Tagesschau" erstmals über eine schwul-lesbische Aktion berichtete

Von Phil Hollister

Bernd Gaiser ist Mitbegründer des Berliner CSD

In einem Interview mit dem Berliner CSD-Mitbegründer Bernd Gaiser kamen wir auch auf die Situation für homosexuelle Menschen Anfang der Siebzigerjahre zu sprechen. Es war eine Zeit, wo sich schwule Männer in Clubs versteckten oder die Fenster verhängten. Heute (hoffentlich) kaum noch vorstellbar. Homosexuelles Leben fand lange im Verborgenen statt.



Gleichzeitig formierte sich aber auch die bundesdeutsche Homosexuellenbewegung. Die HAW (Homosexuelle Aktion Westberlin) war die erste Schwulengruppe in der Mauerstadt. Zu ihren Zielen gehörte die komplette Streichung des Paragrafen 175. Bernd Gaiser war 1971 an der Gründung der HAW beteiligt.



Die linke Organisation veranstaltete viele Aktionen. Die HAW-Pfingstdemo am 9. Juni 1973 schaffe es etwa als erster schwul-lesbischer Protest in die "Tagesschau". Mutig auch das von Gaiser erwähnte Kiss-In 1974 auf der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg: Alle 50 Meter postierte sich ein gleichgeschlechtliches Paar und knutschte – sehr zum Ärger der Passant*innen.



Leider konnte ich keine Bilder zum Kiss-In finden. Vielleicht gibt es ja noch Zeitzeug*innen, die über Fotos verfügen?



Ich selbst habe für meine Gay-History-Serie noch einige interessante Bilder und Videos, die ich zur passenden Gelegenheit hier zeigen werde.