Deutscher Ex-Pornostar verpasst Einzug ins schottische Parlament

Philipp Tanzer präsentiert auf Instagram noch immer gerne seinen Körper (Bild: Instagram / Philipp Tanzer

Der frühere "Raging Stallion"-Pornostar Philipp Tanzer hat den Einzug ins Parlament von Holyrood deutlich verpasst. Der 43-jährige gebürtige Pforzheimer war als Kandidat für die rechtspopulistische Schottische Familienpartei in "Highlands and Islands" angetreten, dem nördlichsten von acht Wahlbezirken in Schottland. Die Partei konnte aber nur 1.976 der Zweistimmen erringen, was 0,8 Prozent entspricht.



Philipp Tanzer in einem PR-Bild für ein großes amerikanisches Pornounternehmen (Bild: Raging Stallion)

Tanzer war 2004 zum German Mr. Leather gewählt worden (queer.de berichtete). Danach startete er eine erfolgreiche Pornokarriere unter dem Pseudonym Logan McCree. Schließlich zog er aus dem Pornogeschäft aus und zog als Dorf-Feuerwehrmann nach Schottland (queer.de berichtete). Politisch rückte er schließlich weit nach Rechts und engagierte sich unter anderem als "Männerrechtsaktivist" (queer.de berichtete).

Tanzers Partei hat Angst vor "Homo-Propaganda"

Tanzers neue politische Heimat ist eine Abspaltung der LGBTI- und europafeindlichen UKIP-Partei. Die Schottische Familienpartei sieht Homo- und Transsexualität als gefährliche "Ideologie" an. Das Verbot der "Homo-Heilung" lehne man etwa ab, weil ein derartiges Gesetz Heterosexuelle diskriminiere. Auf ihrer Facebook-Seite äußerte die Partei sogar die Befürchtung, dass es weniger heterosexuelle Menschen geben werde, wenn die "Heilung" von sexuellen und geschlechtlichen Minderheiten untersagt werden würde: "Es ist legal, für die lesbische, schwule und trans Identität zu werben und diese zu feiern. Aber es ist gleichzeitig illegal, für die heterosexuelle Identität zu werben. Das wird dazu führen, dass immer mehr unentschlossene junge Menschen in Richtung der lesbischen, schwulen und trans Identität gedrückt werden", beklagt die Partei.



Tanzer kultiviert in Online-Medien die Mär, dass queere Menschen die Religionsfreiheit bedrohen: "Interessante Nebenbemerkung: Wenn LGBT-Leute Christen beleidigen, ist das ein Ausdruck der Toleranz. Wenn Christen den LGBT-Lebensstil kritisieren, ist das Hass-Rede."

Gewinner der Wahl war die sozialdemokratische Schottische Nationalpartei (SNP), die mit 48 Prozent Erststimmen und 40 Prozent Zweistimmen ihren Erfolg von vor fünf Jahren wiederholte, die absolute Mehrheit der Sitze im Einkammernparlament von Edinburgh-Holyrood mit 64 von 129 Sitzen aber knapp verfehlte. Die Partei der langjährigen Regierungschefin Nicola Sturgeon gilt – im Gegensatz zur konservativen Zentralregierung in London – als äußerst LGBTI-freundlich. Ihr Hauptziel ist die Abspaltung Schottlands vom Vereinigten Königreich und der Wiedereintritt in die Europäische Union. Da die ebenfalls separatistischen Grünen acht Sitze erobert haben, gibt es im Landesparlament nun eine deutliche Mehrheit für die Unabhängigkeit Schottlands. (dk)