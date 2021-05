Filmreihe "rbb QUEER" wird vier

Heute, 14:12h,

Unter dem Titel "rbb QUEER" präsentiert das rbb-Fernsehen auch 2021 eine eigene Filmreihe jenseits der Hetero-Norm: Dabei wird großes Kino mit Coming-of-Age-Geschichten, romantischen Komödien und Road Movies gezeigt. Vom 24. Juni bis zum 5. August laufen donnerstags am späten Abend insgesamt sieben queere Filme aus Europa, sechs davon als Free-TV-Premieren.



"Ich freue mich auf unseren queeren Kino-Sommer, weil er das Lebensgefühl unserer vielfältigen Region trifft", erklärte rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus. "Im Programm sind witzige, rührende, bewegende und überraschende Geschichten." Björn Koll, Geschäftsführer des queeren Filmverleihs Salzgeber, ergänzte: "Filme sind wichtige Werkzeuge in diesem zutiefst demokratischen Prozess. Und das Tolle ist: rbb QUEER ist für alle und überall da – auch in Perleberg, Joachimsthal oder Finsterwalde."



Unmittelbar vor jeder Ausstrahlung stellt rbb-Filmexperte Knut Elstermann die cineastischen Highlights vor und liefert Hintergrundinformationen zu ihrer Entstehung und Rezeption.



Die Filme sind nach ihrer Ausstrahlung für 14 Tage in der ARD-Mediathek zu sehen, "Bonnie & Bonnie" ist für drei Monate abrufbar.

Den Auftakt der vielfältigen Reihe macht am 24. Juni um 23.15 Uhr die französische Sportkomödie "Die glitzernden Garnelen" von Maxime Govare und Cédric Le Gallo. Der Publikumshit, der in Frankreich mehr als 500.000 Zuschauer*innen in die Kinos lockte, erzählt die Geschichte einer schwulen Wasserballmannschaft und ihrer Reise zu den Gay Games nach Kroatien.

Auf die Straße zieht es auch Yara und Kiki in dem romantischen Road Movie "Bonnie & Bonnie" (1. Juli, 23.15 Uhr) von Ali Hakim. Sie handelt von Yara, die mit ihrer albanisch-stämmigen Familie in Hamburg-Wilhelmsburg lebt. Als sie der taffen Kiki begegnet, ist es Liebe auf den ersten Blick. Doch weder ihr konservativer Vater noch ihr Bruder dürfen von der Beziehung etwas wissen. Wie ihre filmhistorischen Vorbilder "Bonnie und Clyde" müssen Yara und Kiki in die Weite aufbrechen, um ihre Liebe zu leben.

Mit dem schwedischen Spielfilm "Küss mich" (22. Juli, 23.25 Uhr) ist ein Klassiker des jüngeren lesbischen Kinos erstmals im Fernsehen zu sehen. Regisseurin Alexandra-Therese Keining erzählt in dem Film aus dem Jahr 2011 in den warmen Farben des schwedischen Sommers die Liebesgeschichte zwischen Mia, die eigentlich mit Tim verlobt ist, und ihrer neu gewonnen Stiefschwester Frieda.

Die rasante romantische Komödie "Just Friends" (29. Juli, 23.30 Uhr) spielt in einer holländischen Kleinstadt und bringt ein hinreißendes Paar zusammen: Ex-Surflehrer und Ex-Medizinstudent Yad und Fitness-Junkie Joris. In "Just Friends" geht es nicht nur um die große Liebe, sondern auch ganz nebenbei um richtige und falsche Zukunftspläne, kulturelle Vorurteile und unverarbeitete Trauer. Der queere Sommerfilm besticht nicht zuletzt auch aufgrund seiner skurrilen Nebenfiguren.

In diesem Jahr präsentiert rbb QUEER gleich zwei Highlights des nicht-heterosexuellen Kinos aus Großbritannien. In "Benjamin" (15. Juli, 23.25 Uhr) hört die titelgebende Hauptfigur, ein junger Regisseur in der Sinnkrise, den charismatischen französischen Musiker Noah in einer Londoner Bar singen und verknallt sich sofort. In der schwulen Romanze des gefeierten britischen Stand-up-Comedian Simon Amstell glänzen Colin Morgan ("Merlin") und Phénix Brossard ("Departure") als introvertiertes Liebespaar.

Den Abschluss der Reihe bildet am 5. August um 23.30 Uhr das kunstdurchflutete Coming-of-Age-Drama "Postcards from London". Regisseur Steve McLean erzählt darin die Geschichte des hübschen Kleinstadtjungen Jim, der auf Glückssuche nach London kommt und ausgerechnet bei den "Raconteurs" anheuert – einer Gruppe von feingeistigen Escorts, die sich auf das geschliffene Gespräch vor und nach dem Sex spezialisiert haben. (cw)