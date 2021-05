Das sind die 20 Frauen, die um das Herz der Princess Charming buhlen

Heute, 10:48h,

Sie hat die Qual der Wahl: Die allererste Princess Charming, die 30-jährige Rechtsanwältin Irina Schlauch, möchte unter 20 Singlefrauen ihre Co-Prinzessin finden. Nun hat das RTL-Streamingportal TVNOW die Kandidatinnen vorgestellt, die um das Herz der lesbischen Bachelorette kämpfen wollen. Dabei handelt es sich um 19 Frauen aus Deutschland und eine Salzburgerin. Die Kandidatinnen sind zwischen 21 und 33 Jahre alt.



Bei Sonnenschein und in lauen Sommernächten sucht Princess Charming auf heißen Dates und bei Partys am Pool ihre Mrs. Right. Aber welche Frau lässt auf Kreta ihren Puls höherschlagen? Und wo wird es noch knistern? TVNOW weist schon vielsagend darauf hin, dass "auch zwischen den Singles Funken fliegen" könnten.



Irina Schlauch muss sich entscheiden (Bild: TVNOW / René Lohse)

Die Sendung wird ab dem 25. Mai auf TVNOW zu sehen sein (queer.de berichtete). Insgesamt sind neun Folgen gedreht worden, hinzu kommt eine Wiedersehensfolge am Ende der Staffel. Nach der Erstverwertung im Streamingportal soll "Princess Charming" wie schon zuvor die schwule Variante "Prince Charming" im frei empfangbaren Sender Vox gezeigt werden.

"Princess Charming" ist der erste Ableger der mit dem prestigeträchtigen Grimme-Preis ausgezeichneten schwulen Datingshow "Prince Charming", die wiederum auf einem US-Format aus dem Jahr 2016 basiert. Während die amerikanische Version nach einer Staffel abgesetzt wurde, feierte der deutsche Ableger Erfolge. Das führte dazu, dass die RTL-Gruppe eine niederländische Version in Auftrag gab (queer.de berichtete). In Polen plant die Sendergruppe TVN Discovery eine eigene Ausgabe des US-Formats.



Auch der schwule Ableger aus Deutschland wird weitergehen: Vergangenen Monat hatte RTL bekanntgegeben, dass der 31-jährige Bremer Kim Tränka der "Prince Charming" der dritten Staffel werden wird (queer.de berichtete). Diese Sendung soll im Spätsommer auf TVNOW anlaufen.



Wie "Prince Charming" ist auch die lesbische Version der Realitysendung nur für Premiumkund*innen von TVNOW erhältlich. Abos sind ab 4,99 Euro im Monat erhältlich. (cw)