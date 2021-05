Joshua Bassett: "Es ist okay, wenn man noch herausfindet, wer man ist"

Heute, 13:10h, noch kein Kommentar

Der "High School Musical"-Star Joshua Bassett hat nach seinem viral gegangenen Video, in dem er von einem britischen Sänger schwärmt, für "Liebe und Akzeptanz" geworben. In einem Instagram-Eintrag vom Dienstag deutet er gegenüber seinen 2,6 Millionen Follower*innen an, sich aber nicht mit Worten wie "schwul" definieren zu wollen.



"Mein ganzes Leben haben mir Leute über meine Sexualität erzählt. Leute haben mich beschämt für etwas, über das sie nichts wissen. Ich möchte jenen danken, die sich für Liebe und Akzeptanz einsetzen", schreibt der 20-Jährige. Dazu verbreitet er ein Video, in dem er unter anderen ein bislang nicht veröffentlichtes Lied singt, in dem es heißt: "Es ist mein Leben."

"Ich hab euch alle gleich lieb"

Weiter erklärt Bassett in seinem Text: "Es ist 2021. Wir sind eine Generation der Liebe und der Weiterentwicklung". Es sei an der Zeit, sich so zu benehmen. "Ob ihr mich mögt oder hasst oder mir die Hölle wünscht, ich hab euch alle gleich lieb."



Seinen Text beendet er poetisch mit den Worten: "Liebt diejenigen, die ihr liebt, ohne Scham. Es ist okay, wenn man noch herausfindet, wer man ist. Das Leben ist zu kurz, um Ignoranz und Hass gewinnen zu lassen. Ich entscheide mich für die Liebe." Unter dem Text sind Herzen in den Farben des Regenbogens abgebildet.



Anlass für diese Äußerungen ist ein kürzlich viral verbreitetes Interview, in dem Bassett erklärte, er finde den früheren "One Direction"-Sänger Harry Styles "cool", "charmant" und "heiß" (queer.de berichtete). Schmunzelnd ergänzte der Kalifornier: "Das ist wohl mein Coming-out-Video, denke ich." Die Äußerung hatte in sozialen Netzwerken für Spekulationen gesorgt, ob sich der Schauspieler als schwul oder bisexuell geoutet hat.





Joshua Bassett ist durch seine Rolle des Ricky Bowen in der 2019 gestarteten Disney-Serie "High School Musical: Das Musical: Die Serie" zum Idol vieler Jugendlicher geworden. Darin stellt er einen heterosexuellen Schüler dar, der in seine Freundin Nini (Olivia Rodrigo) verliebt ist.



Außerdem versucht sich Bassett als Sänger – erst vor wenigen Tagen veröffentlichte er sein neues Lied "Feel Something". (cw)