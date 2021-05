"It's a Sin" ab 20. Juni im deutschen Fernsehen

Olly Alexander (Mitte) spielt die Hauptfigur der Serie (Bild: Channel 4)

Heute, 15:53h, noch kein Kommentar

Die Streamingplattform Starzplay hat diese Woche angekündigt, dass die fünfteilige britische Miniserie "It's a Sin" ab Sonntag, dem 21. Juni, gezeigt wird. Jede Woche soll eine neue Folge in Originalversion und deutscher Synchronisation freigeschaltet werden.



Die Produktion erzählt die Geschichte von drei jungen schwulen Männern im London der Achtzigerjahre: Ritchie (Olly Alexander), Roscoe (Omari Douglas) und Colin (Callum Scott Howells) leben zusammen mit ihrer besten Freundin Jill (Lydia West) in einer WG. Die Hauptfiguren hören zunächst nur entfernt von einem neuartigen Virus aus den USA – als sich HIV aber auch in England verbreitet, verändert sich ihr Leben. In der Serie spielen auch die schwulen Schauspielveteranen Stephen Fry und Neil Patrick Harris in kleineren Rollen mit. Der Amerikaner Harris ist in "It's a Sin" mit einem ungewohnten britischen Akzent zu sehen.



| Direktlink | Hauptdarsteller Olly Alexander und Superstar Elton John performten am Dienstagabend bei einer Gala für den bedeutendsten Musikpreis Großbritannien den Song "It's a Sin"

"It's a Sin" stammt aus der Feder des schwulen Star-Autors Russell T. Davies ("Queer as Folk"). Die Serie wurde von Kritiker*innen und vom Publikum in Großbritannien und den USA gefeiert.

Die Reihe lief im Januar und Februar als Erstausstrahlung im öffentlich-rechtlichen britischen Sender Channel 4. Besonders erfolgreich war "It's a Sin" in der sendereigenen Mediathek: Dort wurde sie zur dritterfolgreichsten Serie aller Zeiten und zur "meistgebingten neuen Serie", wie Channel 4 mitteilte. Mitte Februar wurde die Reihe auch im amerikanischen Streamingportal HBO Max veröffentlicht.



Auf Starzplay werden bereits mehrere andere queere Produktionen gezeigt. Dazu gehört etwa die britische Miniserie "Years & Years" aus dem Jahr 2019, die ebenfalls aus der Feder von Davies stammt. Außerdem läuft dort die populäre Agentinnen-Serie "Killing Eve". Die Streamingplattform ist ein Portal des amerikanischen Medienunternehmens Lionsgate und des US-Fernsehsenders Starz ("Outlander", American Gods", "Spartacus"). Das Angebot kann unter anderem bei Amazon Prime als zusätzlicher Abo-Service hinzugebucht werden. Außerdem ist es via Apple TV nutzbar. (cw)